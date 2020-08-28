https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html

Киса и Ося были здесь. Чем опасны туристы?

Огонь в Анапе между поселками Большой и Малый Утриш потушили, но пострадали реликтовые растения, которым 200-400 лет. По одной из версий, пожар возник из-за... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T08:00

2020-08-28T08:00

2020-08-28T11:45

туризм

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Светлана Баева. </strong>Огонь в Анапе между поселками Большой и Малый Утриш <a href="https://ria.ru/20200826/pozhar-1576347599.html" target="_blank">потушили</a>, но пострадали реликтовые растения, которым 200-400 лет. По одной из версий, пожар возник из-за туристов-дикарей. В Греции опасаются новой вспышки коронавируса — зарубежные гости даже с положительным тестом на COVID-19 не спешат на карантин. В Италии к этой беде добавилась другая: разрушение исторических памятников. О том, какой вред причиняют путешественники и как этого избежать, — в материале РИА Новости.Бессилие перед огромным огнемС пожаром в Анапе боролись три дня, а избавляться от последствий придется десятилетиями. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев <a href="https://ria.ru/20200825/pozhary-1576294594.html" target="_blank">обвинил</a> в произошедшем неорганизованных отдыхающих. "И, я думаю, следствие, конечно, разберется, <…> что причиной пожаров у нас <…> как раз вот эти самые туристы и явились, — сказал он. — Небрежное обращение с огнем, скорее всего, потому что они готовят себе еду <...> на кострах".Эксперты подтверждают: лесные пожары часто возникают из-за человека. "Это не только разжигание костров или непотушенная сигарета, но и мусор, — говорит замдиректора по экологическому просвещению и туризму Кавказского заповедника Ольга Петрова. — При определенных условиях бутылки могут сработать как линза".Мусорят люди, а током бьет животныхМусор — еще и причина конфликтов животных с людьми. "Медведь зверь всеядный, "помойщик". Много нападений, в том числе и смертельных. Отдыхающие оставляют пустые банки, обертки, очистки или берут в поход сильно пахнущие продукты, — поясняет РИА Новости Владимир Кревер, старший советник программы по биоразнообразию WWF России. — Хищник лезет в палатку и воспринимает человека как конкурента, претендующего на еду".По словам Ольги Петровой, звери все активнее, потому что люди не убирают отходы. И речь не только о медведях. Лисы, еноты — переносчики заболеваний, в том числе смертельно опасных, например бешенства.У заповедников два варианта: огораживать стоянки или закрывать маршруты, пока звери не изменят пищевое поведение. Приют "Фишт" в Сочи обзавелся "электропастухом" — изгородью с проводами под напряжением 12 вольт (это безопасно и для людей, и для медведей). Ток включают ночью. Только в первые сутки изгородь сработала пять раз."С этого года мы ввели должность круглосуточных смотрителей на всех крупных стоянках. Они встречают гостей, рассказывают о правилах. Мусора стало меньше на 50-70 процентов. Но особо хитрые туристы прячут отходы под настилами, в туалетах", — добавляет Петрова.Киса и Ося были здесьС вандалами тоже беда. Например, в Хакасии поверх петроглифов, которым несколько тысяч лет, теперь красуются современные "наскальные рисунки". "Кочергин Витя 02.07.08" — яркая надпись на самом верху каменной гряды "Сундуки", священного места в республике."Они пытаются поцарапать вечность", — заметил руководитель алтайской турфирмы Олег Кардаков по поводу вандалов в окрестностях Тавдинских пещер.Города от них страдают не меньше. "На территории римского форума, в сотне метров от Колизея, в постройке античного периода есть туалет. Двери и стены кабинок с декором из травертина туристы из разных стран исписали посланиями — в основном имена, сердечки и даты. Удивила надпись по-русски: "Киса и Ося были здесь". Видимо, это от поклонников романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев", — вспоминает туристка Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга.Италии вообще не везет. Недавно австриец, позируя фотографу, сломал палец гипсовой статуи сестры Наполеона в музее на севере страны. Потом французскую туристку поймали, когда она с помощью черного фломастера пыталась увековечить свое имя во Флоренции на знаменитом мосту Понте Веккьо. Разыскивают молодую женщину, которая сделала селфи в недавно открывшихся термальных ваннах в Помпеях — это хрупкий археологический памятник.В тур с коронавирусомКоронавирус выявил еще одну проблему: наплевательское отношение туристов не только к природе и культуре, но и к окружающим людям.В июле, когда Греция открылась для иностранных гостей, туристка из Румынии 72 часа <a href="https://ria.ru/20200707/1573997477.html" target="_blank">пропутешествовала</a> по Криту с положительным тестом на COVID-19, прежде чем ее отправили на карантин. Анализ она сделала еще в аэропорту, но дожидаться результатов в самоизоляции не стала.До этого одна инфицированная из Швеции сутки <a href="https://ria.ru/20200703/1573866676.html" target="_blank">гуляла</a> по Афинам.В России множество компаний предлагают приобрести липовые справки для выезда в Европу. А по возвращении — купить готовый тест на COVID-19 с отрицательным результатом. Туристы, которые пользуются такими услугами, рискуют и собой, и окружающими.Ответственный трендСейчас трендом становится <a href="https://ria.ru/20200120/1563548315.html" target="_blank">ответственный</a> (responsible) туризм. Не оставлять, а убирать мусор. Причем не только за собой, но и за другими. Не портить, а сохранять окружающую среду и помогать ей восстанавливаться. Может, и уничтоживший реликтовые леса пожар в Анапе заставит отдыхающих задуматься о собственном поведении вне зависимости от причин возгорания.Во многом от ответственности туристов зависит в том числе и дальнейшее открытие границ, которого все мы так ждем.

https://ria.ru/20200826/pozhar-1576345261.html

https://ria.ru/20190319/1551894808.html

https://ria.ru/20200819/1575999873.html

https://ria.ru/20200824/turizm-1576242516.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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