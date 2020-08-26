Лесной пожар в Анапе полностью потушили
В результате пожара между поселками Большой и Малый Утриш пострадало более 60 гектаров земель природного заповедника.
В результате пожара между поселками Большой и Малый Утриш пострадало более 60 гектаров земель природного заповедника.
"Сгорел реликтовый лес, деревья, которые росли в течение столетий. Надо проанализировать ситуацию и сделать серьезные выводы", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Сгорел реликтовый лес, деревья, которые росли в течение столетий. Надо проанализировать ситуацию и сделать серьезные выводы", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона поручил задействовать все ресурсы для ликвидации пожаров.
Глава региона поручил задействовать все ресурсы для ликвидации пожаров.
Власти Анапы ввели в Супсехском сельском округе режим чрезвычайной ситуации.
Власти Анапы ввели в Супсехском сельском округе режим чрезвычайной ситуации.
Из района пожаров эвакуировали около тысячи отдыхающих.
Из района пожаров эвакуировали около тысячи отдыхающих.
Для борьбы с огнем задействовали авиацию и катера.
Для борьбы с огнем задействовали авиацию и катера.
Работают 86 единиц техники, в том числе три вертолета, самолеты Ил-76 и Бе-200.
Работают 86 единиц техники, в том числе три вертолета, самолеты Ил-76 и Бе-200.
Работу спасателей затрудняет сложный ландшафт местности.
Работу спасателей затрудняет сложный ландшафт местности.
Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в заповеднике "Утриш".
Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в заповеднике "Утриш".
Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении лесов.
Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении лесов.
"Учитывая то, что там реликтовые можжевельники, фисташки краснокнижные, которым 200, некоторым 400, есть деревья, которые там росли до 700 лет, сами понимаете, что восстановление этого леса будет длительно проходить", — отметил замдиректора заповедника Олег Козырев.
"Учитывая то, что там реликтовые можжевельники, фисташки краснокнижные, которым 200, некоторым 400, есть деревья, которые там росли до 700 лет, сами понимаете, что восстановление этого леса будет длительно проходить", — отметил замдиректора заповедника Олег Козырев.
В результате пожара между поселками Большой и Малый Утриш пострадало более 60 гектаров земель природного заповедника.
"Сгорел реликтовый лес, деревья, которые росли в течение столетий. Надо проанализировать ситуацию и сделать серьезные выводы", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона поручил задействовать все ресурсы для ликвидации пожаров.
Власти Анапы ввели в Супсехском сельском округе режим чрезвычайной ситуации.
Из района пожаров эвакуировали около тысячи отдыхающих.
Для борьбы с огнем задействовали авиацию и катера.
Работают 86 единиц техники, в том числе три вертолета, самолеты Ил-76 и Бе-200.
Работу спасателей затрудняет сложный ландшафт местности.
Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в заповеднике "Утриш".
Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении лесов.
"Учитывая то, что там реликтовые можжевельники, фисташки краснокнижные, которым 200, некоторым 400, есть деревья, которые там росли до 700 лет, сами понимаете, что восстановление этого леса будет длительно проходить", — отметил замдиректора заповедника Олег Козырев.