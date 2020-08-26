https://ria.ru/20200826/pozhar-1576347599.html

Лесной пожар в Анапе полностью потушили

Крупный лесной пожар в Анапе между населенными пунктами Большой Утриш и Малый Утриш удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:02

2020-08-26T18:02

2020-08-26T18:05

туризм

новости - туризм

заповедник "утриш"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

анапа

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Крупный лесной пожар в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a> между населенными пунктами Большой Утриш и Малый Утриш удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."В 17.25 объявлена ликвидация пожара на территории муниципального округа Анапа между населенными пунктами Большой и Малый Утриш", - говорится в сообщении.

заповедник "утриш"

анапа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, заповедник "утриш", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), анапа, происшествия