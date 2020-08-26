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"Сгорел реликтовый лес": пожар в заповеднике "Утриш"
В Краснодарском крае горят леса. Пожары затронули заповедник "Утриш", где растут многовековые краснокнижные деревья. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.08.2020
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заповедник "утриш"
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В Краснодарском крае горят леса. Пожары затронули заповедник "Утриш", где растут многовековые краснокнижные деревья. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
заповедник "утриш"
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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заповедник "утриш", фото, фото

"Сгорел реликтовый лес": пожар в заповеднике "Утриш"

12:26 26.08.2020 (обновлено: 18:18 26.08.2020)
3764
В Краснодарском крае горят леса. Пожары затронули заповедник "Утриш", где растут многовековые краснокнижные деревья. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

В результате пожара между поселками Большой и Малый Утриш пострадало более 60 гектаров земель природного заповедника.

Дым от лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
1 из 12

В результате пожара между поселками Большой и Малый Утриш пострадало более 60 гектаров земель природного заповедника.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

"Сгорел реликтовый лес, деревья, которые росли в течение столетий. Надо проанализировать ситуацию и сделать серьезные выводы", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сотрудники МЧС РФ принимают участие в тушении лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
2 из 12

"Сгорел реликтовый лес, деревья, которые росли в течение столетий. Надо проанализировать ситуацию и сделать серьезные выводы", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Глава региона поручил задействовать все ресурсы для ликвидации пожаров.

Самолет Ил-76ТДП Михаил Водопьянов МЧС России во время тушения лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
3 из 12

Глава региона поручил задействовать все ресурсы для ликвидации пожаров.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Власти Анапы ввели в Супсехском сельском округе режим чрезвычайной ситуации.

Автомобили МЧС РФ в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
4 из 12

Власти Анапы ввели в Супсехском сельском округе режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Из района пожаров эвакуировали около тысячи отдыхающих.

Сотрудники МЧС РФ принимают участие в тушении лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
5 из 12

Из района пожаров эвакуировали около тысячи отдыхающих.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Для борьбы с огнем задействовали авиацию и катера.

Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
6 из 12

Для борьбы с огнем задействовали авиацию и катера.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Пожар в "Утрише" тушат 500 человек.

Дым от лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
7 из 12

Пожар в "Утрише" тушат 500 человек.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Работают 86 единиц техники, в том числе три вертолета, самолеты Ил-76 и Бе-200.

Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
8 из 12

Работают 86 единиц техники, в том числе три вертолета, самолеты Ил-76 и Бе-200.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Работу спасателей затрудняет сложный ландшафт местности.

Дым от лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
9 из 12

Работу спасателей затрудняет сложный ландшафт местности.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в заповеднике "Утриш".

Автомобили МЧС РФ в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
10 из 12

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в заповеднике "Утриш".

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении лесов.

Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
11 из 12

Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении лесов.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

"Учитывая то, что там реликтовые можжевельники, фисташки краснокнижные, которым 200, некоторым 400, есть деревья, которые там росли до 700 лет, сами понимаете, что восстановление этого леса будет длительно проходить", — отметил замдиректора заповедника Олег Козырев.

Автомобили скорой медицинской помощи в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
12 из 12

"Учитывая то, что там реликтовые можжевельники, фисташки краснокнижные, которым 200, некоторым 400, есть деревья, которые там росли до 700 лет, сами понимаете, что восстановление этого леса будет длительно проходить", — отметил замдиректора заповедника Олег Козырев.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
221782711
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Заповедник "Утриш"Фото
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