"Сгорел реликтовый лес": пожар в заповеднике "Утриш"

"Учитывая то, что там реликтовые можжевельники, фисташки краснокнижные, которым 200, некоторым 400, есть деревья, которые там росли до 700 лет, сами понимаете, что восстановление этого леса будет длительно проходить", — отметил замдиректора заповедника Олег Козырев.