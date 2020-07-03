Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573866676.html
Прибывшая из Швеции туристка с коронавирусом сутки гуляла по Афинам
После возобновления с 1 июля чартерных рейсов в Греции прибывшим туристам были сделаны 3611 тестов на коронавирус, у 11 авиапутешественников выявлен Covid-19,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:07
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
швеция
греция
афины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996851_0:102:3073:1831_1400x0_80_0_0_a1e7d9e5848ae90163462222510c5c06.jpg
1
швеция
греция
афины
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996851_0:102:3073:1831_1400x0_80_0_0_a1e7d9e5848ae90163462222510c5c06.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996851_273:0:3004:2048_1400x0_80_0_0_a1290cf23402f1d4b366770496086fdd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996851_614:0:2662:2048_1400x0_80_0_0_c5222d478104808d46652a88af5d6cb7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, швеция, греция, афины, в мире

Прибывшая из Швеции туристка с коронавирусом сутки гуляла по Афинам

17:59 03.07.2020 (обновлено: 18:07 03.07.2020)
1137
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЗащитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Защитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 3 июл – РИА Новости. После возобновления с 1 июля чартерных рейсов в Греции прибывшим туристам были сделаны 3611 тестов на коронавирус, у 11 авиапутешественников выявлен Covid-19, причем одна инфицированная туристка из Швеции сутки гуляла по Афинам, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Еще семь случаев коронавируса выявлено у автотуристов.
"У авиапассажиров 1 июля было пять подтвержденных случаев коронавируса. Речь идет о трех женщинах - из Швеции, Сербии, Румынии и паре греков. Женщина из Швеции нарушила 24-часовой карантин и была обнаружена гуляющей по Афинам", - сообщает телеканал.
Сейчас идет отслеживание контактов по всем подтвержденным случаям и их перевода в карантинные отели и комнаты.
Помимо этого, за последние сутки еще семь завозных случаев коронавируса были связаны не с авиапассажирами, а с автопутешественниками, которые на автомобилях приехали в Грецию через пункты пропуска на северных границах, сообщает ERT.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
21211134
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19КоронавирусыШвецияГрецияАфиныВ мире
Рекомендуем
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
В Саратовской области умер занимавшийся самолечением пациент с COVID-19
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Раскрыто новое опасное свойство коронавируса
Марина Лукашевич
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей
Лондон
Великобритания отменит карантин для прибывающих из ряда стран
Пассажиры в аэропорту
ВОЗ не исключила наихудший сценарий после открытия границ
Актер Михаил Ефремов
Эксперт оценил последствия отказа Ефремова признать вину в ДТП
Вильнюс
Литва передала России ноту из-за информации по нефтедобывающей платформе
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов рассказал о своем самочувствии
Сотрудник полиции
Москвич заявил о краже часов за 450 тысяч евро
Настя Тропицель
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса
Пассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине
В Берлине переименуют станцию метро с "расистским" названием
Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Суд в Нидерландах разрешил заслушать эксперта "Алмаз-Антея" по делу MH17
24 февраля 2012. Старший вице-президент Центра политических исследований России Евгений Бужинский
Генерал объяснил выход США из ДРСМД
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
НТЭК обвинили в предоставлении недостоверной информации по ЧП в Норильске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
Лента новостейМолния