https://ria.ru/20200703/1573866676.html
Прибывшая из Швеции туристка с коронавирусом сутки гуляла по Афинам
После возобновления с 1 июля чартерных рейсов в Греции прибывшим туристам были сделаны 3611 тестов на коронавирус, у 11 авиапутешественников выявлен Covid-19,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:59
2020-07-03T18:07
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996851_0:102:3073:1831_1400x0_80_0_0_a1e7d9e5848ae90163462222510c5c06.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, швеция, греция, афины, в мире