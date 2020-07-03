Прибывшая из Швеции туристка с коронавирусом сутки гуляла по Афинам

Сейчас идет отслеживание контактов по всем подтвержденным случаям и их перевода в карантинные отели и комнаты.

Помимо этого, за последние сутки еще семь завозных случаев коронавируса были связаны не с авиапассажирами, а с автопутешественниками, которые на автомобилях приехали в Грецию через пункты пропуска на северных границах, сообщает ERT.