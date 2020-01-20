Путешествовать по-новому. Каким туристам везде рады

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Популярные города продолжают борьбу с путешественниками: в Амстердаме вводится новый налог, а в Венеции — платное посещение. Но есть шанс все изменить: трендом становится ответственный (responsible) туризм. Вместо автомобилей и самолетов — велосипеды и поезда, вместо кофешопа — круиз по каналам и помощь в их очистке. О том, зачем все это нужно, — в материале РИА Новости.
На борту "Пластикового кита"
Деревянный тюльпан, тапочки, огромный кресло-мешок, который буквально "кровоточил" полистирольными шариками, загрязняя природу, — это лишь немногое из того, что выловили волонтеры из каналов Амстердама, одной из самых популярных у туристов мировых столиц.
Гостям предлагают полюбоваться на город с воды, а заодно устроить "рыбалку" с борта лодки "Пластиковый кит".
История вместо кофешопов
По данным экспертов Университета Сиднея, около восьми процентов выбросов парниковых газов происходят из-за туризма. Вот информация от WWF: в летний сезон объем отходов в Средиземное море увеличивается на 40 процентов, 95 процентов из них — пластик.
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Один из способов борьбы с этим — ответственный туризм. Минимум негатива для экологии и экономики, помощь, а не вред местному населению. Сохранение культурного наследия, изучение региона, а не набег "саранчи" на лавочки с сувенирами "Сделано в Китае".
Амстердам как раз пытается идти этим путем, избавляясь от имиджа "злачного места": ужесточились правила посещения квартала красных фонарей, туристам планируют запретить ходить в кофешопы и увеличивают для них налоги. Так привлекают созидательных, интересующихся историей и культурой путешественников.
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Это уже удалось британскому Ньюки (Newquay), о котором говорится в докладе Международного центра ответственного туризма (IСRT). Десять лет назад этот город был известен как место вечеринок в стиле "Дикого Запада". Но теперь все иначе.
"Вы перестали находить трусы в своем саду", — пишут о Ньюки. Сегодня это город элитных кафе, винных баров и студий йоги.
Чистить и сохранять
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАкция по уборке берега и акватории озера Байкал от мусора
Акция по уборке берега и акватории озера Байкал от мусора
В России тоже есть проекты экологического, социального, духовного туризма. Например, летом минувшего года волонтеры на Байкале за пять дней собрали более 400 мешков мусора, вывезли шесть грузовых машин с отходами и столько же "УАЗов".
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Уже 13 лет участники специальной программы "Общее дело" по восстановлению деревянных храмов Русского Севера путешествуют по Архангельской, Вологодской областям, Карелии и Коми.
© Фото : Проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера»Экспедиция "Верховажье-4 2018" проекта "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера" в Вологодской области
Экспедиция "Верховажье-4 2018" проекта "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера" в Вологодской области
Наталия Дронова, исполнительный директор Союза участников ответственного туризма (СОТ), рассказывает про "Том Сойер Фест", который прошел уже в 47 городах и селах. В Екатеринбурге восстановили дом псаломщика Топоркова, в Пензе на Красной улице зданию вернули утраченную резьбу, исправили сени, сделали крыльцо.
Такие программы есть во многих заповедниках, музеях-усадьбах. Это возможность не только побывать в красивейших местах, но и сделать их лучше.
Мед в Малом Турыше
"Благодаря ответственному туризму появляются новые рабочие места, а население вовлекается в эту сферу", — говорит Лукас Бобес, руководитель подразделения одной из крупнейших в мире систем бронирования.
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В 200 километрах от Екатеринбурга, в деревне Малый Турыш, делают крем-мед. "Этим занимаются местные бабушки. За уникальным продуктом в деревню потянулись туристические группы", — объясняет Наталия Дронова. Даже французы и бельгийцы приезжали.
Недалеко от Пинежского государственного заповедника в Архангельской области есть лесной частный отель, который дает работу многим местным жителям. Привлекая туристов (это единственная трехзвездочная гостиница во всей округе), он помогает и развитию поселка Пинега и ближайших деревень.
"А в Эквадоре, к примеру, предлагают железнодорожный тур на дизельном поезде по всем, даже самым труднодоступным, уголкам страны, — добавляет Дронова. — Его особенность — только местные гиды, локальные блюда и сувениры. В 2016 году проект получи премию World Responsible Tourism Awards".
Без пакета за местными продуктами
Ответственный туризм — это не только про помощь, главное — не вредить.
1Не мусорить, стараться не покупать пластиковые пакеты или бутылки с водой, а пользоваться многоразовыми.
2Осознанно выбирать косметику. Например, с 1 января островное государство Палау запретило использовать и продавать солнцезащитный крем с оксибензоном — ядом для кораллов.
3Не эксплуатировать животных — слонов, ослов, дельфинов и других.
4В отелях выключайте свет, отопление и кондиционер, когда они не нужны. Также можно ограничить время пребывания в душе и не менять полотенца каждый день.
5Отдавайте предпочтение сувенирам, еде, напиткам местного производства. Например, только в одной области Италии — Эмилии-Романье — 170 рынков, где фермеры продают сезонную продукцию. А в Амстердаме участников "пластиковой" рыбалки приглашают на обед в кафе отеля, у которого есть собственная теплица.
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Неудобства ради восстановления
Исследование крупнейшего мирового сервиса бронирования жилья показало, что уже сейчас почти три четверти (72 процента) путешественников по всему миру предпочитают экотуризм и уверены в необходимости действий по сохранению планеты для потомков.
Многие авиакомпании дают возможность покупки сертификатов за выбросы углерода, отели сокращают использование пластика, а турагентства формируют путевки в экогостиницы.
Больше половины (52 процента) респондентов из России считают, что во время путешествий необходимо рассматривать экологичные варианты жилья. Более 40 процентов согласны терпеть некоторые неудобства, если в итоге это поспособствует восстановлению местной инфраструктуры.
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