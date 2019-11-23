АТОР: в Нидерландах планируют запретить туристам посещать кофешопы

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Политики Нидерландов предложили запретить кофешопам, где можно приобрести марихуану, обслуживать туристов, Политики Нидерландов предложили запретить кофешопам, где можно приобрести марихуану, обслуживать туристов, сообщает АТОР.

С такой инициативой к министру юстиции обратилась одна из крупнейших политических коалиций страны ChristenUnie. Контролировать исполнение этого запрета смогут муниципалитеты, обязав заведения спрашивать у посетителей удостоверения личности.

Как отмечается в исследовании, проведенным этим летом, продажа "легких" наркотиков туристам становиться причиной их "агрессивного поведения" и способствует росту преступности.

В итоге многие муниципалитеты вынуждены "терпеть присутствие туристов" в "кофешопах", так как опасаются, что в противном случае иностранные гости начнут искать "зеленые сигареты" у уличных торговцев.

По заявлению политиков, владельцы некоторых заведений, где предлагают наркотики, сами накладывают ограничения на посещения туристами. В нескольких приграничных регионах страны, например, в Маастрихте, эта практика уже признана успешной.