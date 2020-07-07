Туристка, зараженная COVID-19, 72 часа путешествовала по Криту

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Туристка из Румынии, у которой оказался положительный результат теста на Covid-19, путешествовал по острову Крит в течение по меньшей мере 72 часов после прибытия, Туристка из Румынии, у которой оказался положительный результат теста на Covid-19, путешествовал по острову Крит в течение по меньшей мере 72 часов после прибытия, сообщает Greece Greek Reporter.

Путешественница приехала в Грецию с намерением провести летний отпуск на одном из самых популярных островов страны. После прибытия в Международный аэропорт Ираклиона ее протестировали на коронавирус, как указано в протоколах, установленных греческим правительством.

После регистрации заезда ее доставили в отель, который она забронировала еще в своем родном городе в Румынии, чтобы гостья могла изолироваться там в течение 24 часов в ожидании результатов теста.

Однако когда туристка прибыла на место, она увидела, что гостиница закрыта. После чего путешественница остановилась в другом отеле.

Власти отправились в первую гостиницу, чтобы проинформировать румынскую туристку о результатах ее анализов, которые оказались положительными. Однако, когда чиновники прибыли, они не смогли ее найти, так как не были уведомлены о смене отелей.

После того, как туристку обнаружили, выяснилось, что она отправилась исследовать остров, нарушив все инструкции, которые получила по прибытии.