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Туризм
https://ria.ru/20200707/1573997477.html
Туристка, зараженная COVID-19, 72 часа путешествовала по Криту
Туристка из Румынии, у которой оказался положительный результат теста на Covid-19, путешествовал по острову Крит в течение по меньшей мере 72 часов после... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:51
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коронавирус covid-19, туризм, отели, туристы, новости - туризм, крит (остров), румыния, греция

Туристка, зараженная COVID-19, 72 часа путешествовала по Криту

11:51 07.07.2020
8964
© Depositphotos / massonforstockДевушка на пляже на острове Крит
Девушка на пляже на острове Крит
© Depositphotos / massonforstock
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Туристка из Румынии, у которой оказался положительный результат теста на Covid-19, путешествовал по острову Крит в течение по меньшей мере 72 часов после прибытия, сообщает Greece Greek Reporter.
Путешественница приехала в Грецию с намерением провести летний отпуск на одном из самых популярных островов страны. После прибытия в Международный аэропорт Ираклиона ее протестировали на коронавирус, как указано в протоколах, установленных греческим правительством.
После регистрации заезда ее доставили в отель, который она забронировала еще в своем родном городе в Румынии, чтобы гостья могла изолироваться там в течение 24 часов в ожидании результатов теста.
Однако когда туристка прибыла на место, она увидела, что гостиница закрыта. После чего путешественница остановилась в другом отеле.
Власти отправились в первую гостиницу, чтобы проинформировать румынскую туристку о результатах ее анализов, которые оказались положительными. Однако, когда чиновники прибыли, они не смогли ее найти, так как не были уведомлены о смене отелей.
После того, как туристку обнаружили, выяснилось, что она отправилась исследовать остров, нарушив все инструкции, которые получила по прибытии.
По словам путешественницы, она просто не хотела портить свой отпуск. Ее убедили вернуться в карантинный отель, но этот инцидент обеспокоил как властей, так и местных жителей острова. Тем более, всего за пару дней до случившегося два других туриста получили положительный результат на вирус, не имея никаких симптомов.
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