"Дикие туристы". Губернатор назвал возможную причину пожаров на Кубани
16:14 25.08.2020 (обновлено: 16:36 25.08.2020)
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© Фото : Официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт АнапаЛесной пожар на Утрише
Лесной пожар на Утрише
КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Причиной пожаров, охвативших лесные массивы на Черноморском побережье, могло стать неосторожное обращение с огнем туристов, отдыхающих "дикарём", сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Дикий отдых, он присутствует на побережье. Люди любят уходить в горы, высоко в горы, с палатками, чтобы там проводить время… И, я думаю, следствие, конечно, разберется… что причиной пожаров пожаров у нас… как раз вот эти самые туристы и явились. Потому что небрежное обращение с огнем, скорее всего, потому что они готовят себе еду и готовят ее на кострах. Вот это и явилось следствием того, это я так считаю, это моя точка зрения, в том числе и небрежное отношение с огнем одного из туристов", - заявил Кондратьев в эфире "России 24".
Утром вторника ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что на территории региона действуют четыре загорания лесной подстилки: в Туапсинском районе, Новороссийске, в районе государственного заповедника "Утриш" в Анапе, а также неподалеку от геленджикского поселка Кабардинка. По последним данным, озвученным главой региона в эфире телеканала "Россия 24", площадь возгорания составляет 107 гектаров, пожар в Туапсинском районе практически потушен, а возгорания в Геленджике и Новороссийске локализованы, угрозы людям и населенным пунктам нет.
Наиболее сложная обстановка складывается в Анапе, где между поселками Большой и Малый Утриш действует лесной пожар на площади активного горения три гектара. Для его ликвидации привлечены авиация и катера. Власти Анапы ввели режим чрезвычайной ситуации в границах Супсехского сельского округа. Прокуратура начала проверку по выявлению причины возгорания, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье об уничтожении лесных насаждений. По данным мэрии, из района было эвакуировано около тысячи отдыхающих.