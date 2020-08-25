https://ria.ru/20200825/pozhary-1576294594.html

"Дикие туристы". Губернатор назвал возможную причину пожаров на Кубани

Причиной пожаров, охвативших лесные массивы на Черноморском побережье, могло стать неосторожное обращение с огнем туристов, отдыхающих "дикарём", сообщил... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:14

2020-08-25T16:14

2020-08-25T16:36

туризм

новости - туризм

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новороссийск

анапа

краснодарский край

происшествия

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<strong>КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости.</strong> Причиной пожаров, охвативших лесные массивы на Черноморском побережье, могло стать неосторожное обращение с огнем туристов, отдыхающих "дикарём", сообщил губернатор Краснодарского края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>.Утром вторника ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что на территории региона действуют четыре загорания лесной подстилки: в Туапсинском районе, <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийске</a>, в районе государственного заповедника "Утриш" в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a>, а также неподалеку от геленджикского поселка Кабардинка. По последним данным, озвученным главой региона в эфире телеканала "Россия 24", площадь возгорания составляет 107 гектаров, пожар в Туапсинском районе практически потушен, а возгорания в Геленджике и Новороссийске локализованы, угрозы людям и населенным пунктам нет.Наиболее сложная обстановка складывается в Анапе, где между поселками Большой и Малый Утриш действует лесной пожар на площади активного горения три гектара. Для его ликвидации привлечены авиация и катера. Власти Анапы ввели режим чрезвычайной ситуации в границах Супсехского сельского округа. Прокуратура начала проверку по выявлению причины возгорания, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье об уничтожении лесных насаждений. По данным мэрии, из района было эвакуировано около тысячи отдыхающих.

https://ria.ru/20200807/1575476347.html

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новороссийск

анапа

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новороссийск, анапа, краснодарский край, происшествия