Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/pozhary-1576294594.html
"Дикие туристы". Губернатор назвал возможную причину пожаров на Кубани
Причиной пожаров, охвативших лесные массивы на Черноморском побережье, могло стать неосторожное обращение с огнем туристов, отдыхающих "дикарём", сообщил... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:14
2020-08-25T16:36
туризм
новости - туризм
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новороссийск
анапа
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576277441_0:37:700:431_1400x0_80_0_0_fcb5f530c1cbe5f1d291d14f5fecbc89.jpg
<strong>КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости.</strong> Причиной пожаров, охвативших лесные массивы на Черноморском побережье, могло стать неосторожное обращение с огнем туристов, отдыхающих "дикарём", сообщил губернатор Краснодарского края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>.Утром вторника ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что на территории региона действуют четыре загорания лесной подстилки: в Туапсинском районе, <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийске</a>, в районе государственного заповедника "Утриш" в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a>, а также неподалеку от геленджикского поселка Кабардинка. По последним данным, озвученным главой региона в эфире телеканала "Россия 24", площадь возгорания составляет 107 гектаров, пожар в Туапсинском районе практически потушен, а возгорания в Геленджике и Новороссийске локализованы, угрозы людям и населенным пунктам нет.Наиболее сложная обстановка складывается в Анапе, где между поселками Большой и Малый Утриш действует лесной пожар на площади активного горения три гектара. Для его ликвидации привлечены авиация и катера. Власти Анапы ввели режим чрезвычайной ситуации в границах Супсехского сельского округа. Прокуратура начала проверку по выявлению причины возгорания, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье об уничтожении лесных насаждений. По данным мэрии, из района было эвакуировано около тысячи отдыхающих.
https://ria.ru/20200807/1575476347.html
2
новороссийск
анапа
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576277441_39:0:662:467_1400x0_80_0_0_6a3cef07de6d9db2bc0dd7e1315c1183.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новороссийск, анапа, краснодарский край, происшествия

"Дикие туристы". Губернатор назвал возможную причину пожаров на Кубани

16:14 25.08.2020 (обновлено: 16:36 25.08.2020)
880
© Фото : Официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт АнапаЛесной пожар на Утрише
Лесной пожар на Утрише
© Фото : Официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Лесной пожар на Утрише
КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Причиной пожаров, охвативших лесные массивы на Черноморском побережье, могло стать неосторожное обращение с огнем туристов, отдыхающих "дикарём", сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Дикий отдых, он присутствует на побережье. Люди любят уходить в горы, высоко в горы, с палатками, чтобы там проводить время… И, я думаю, следствие, конечно, разберется… что причиной пожаров пожаров у нас… как раз вот эти самые туристы и явились. Потому что небрежное обращение с огнем, скорее всего, потому что они готовят себе еду и готовят ее на кострах. Вот это и явилось следствием того, это я так считаю, это моя точка зрения, в том числе и небрежное отношение с огнем одного из туристов", - заявил Кондратьев в эфире "России 24".
Утром вторника ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что на территории региона действуют четыре загорания лесной подстилки: в Туапсинском районе, Новороссийске, в районе государственного заповедника "Утриш" в Анапе, а также неподалеку от геленджикского поселка Кабардинка. По последним данным, озвученным главой региона в эфире телеканала "Россия 24", площадь возгорания составляет 107 гектаров, пожар в Туапсинском районе практически потушен, а возгорания в Геленджике и Новороссийске локализованы, угрозы людям и населенным пунктам нет.
Наиболее сложная обстановка складывается в Анапе, где между поселками Большой и Малый Утриш действует лесной пожар на площади активного горения три гектара. Для его ликвидации привлечены авиация и катера. Власти Анапы ввели режим чрезвычайной ситуации в границах Супсехского сельского округа. Прокуратура начала проверку по выявлению причины возгорания, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье об уничтожении лесных насаждений. По данным мэрии, из района было эвакуировано около тысячи отдыхающих.
Лесной пожар в Якутии
7 августа, 09:54Республика Саха (Якутия)
В Якутии полностью сняли угрозу перекидывания лесного пожара на село
3003115
Обсудить 2
ТуризмНовости - ТуризмВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовороссийскАнапаКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи
В Турции рассказали, куда поселят заболевших коронавирусом туристов
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
В России второй раз за два дня люди погибли в выгребной яме
Сотрудник полиции
В Ингушетии девять человек пострадали в массовой драке
Вывоз ракеты-носителя Союз на стартовый стол стартовой площадки космодрома Байконур
Использование средств на космическую программу сочли неэффективным
Остановка в Ульяновске
Власти Ульяновска объяснили, почему остановка стояла задом наперед
Американский высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2
Самолет-разведчик США вторгся в запретную для полетов зону в Китае
Спутник Электро-Л
Россия впервые разместила метеорологический спутник над Атлантикой
Автомобиль Следственного комитета РФ
Видео с избиением подвешенного ребенка в Оренбуржье оказалось фейком
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Крыму задержали работника детского лагеря, подозреваемого в педофилии
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
"Как унести ноги". Бальбек ответил на слова Турчинова о вторжении в Крым
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
Повторно заразившаяся коронавирусом пациентка описала страшные симптомы
Статуя Фемиды в суде
Устроивший несколько убийств "черный риэлтор" осужден на пожизненный срок
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров и замгоссекретаря США обсудили инцидент с Навальным
Ребенок с книгами
Первый Ъ? В краснодарской школе сформировали 33 первых класса
Туристы на берегу реки Катунь в Республике Алтай
Ростуризм оценил успешность старта продаж туров с кешбэком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
Лента новостейМолния