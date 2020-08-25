https://ria.ru/20200825/festival-1576236454.html
Музыкальный фестиваль Rap Koktebel
Rap Koktebel – крымский фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Фестиваль проходит в августе в артистическом поселке Коктебель. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T00:32
2020-08-25T00:32
2020-08-25T00:32
справки
rap koktebel
дмитрий киселев
коктебель
новости агентства
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<a href="https://rap-koktebel.ru/" target="_blank">Rap Koktebel </a>– крымский фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Фестиваль проходит в августе в артистическом поселке <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебель</a>.Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>. По его словам, <a href="https://ria.ru/20190829/1558013214.html" target="_blank">проект</a> появился спонтанно, после нашумевшей ситуации конца 2018 года с многочисленной отменой концертов российских рэп-исполнителей в нескольких городах страны. Соединив популярных и начинающих музыкантов, Rap Koktebel показывает все многообразие <a href="https://rap-koktebel.ru/" target="_blank">рэп-культуры</a>. Фестиваль Rap Koktebel – грандиозное событие для Крыма – <a href="https://ria.ru/20190829/1558013022.html" target="_blank">культурное</a>, человеческое, международное, эмоциональное, в котором нет политики, пропаганды наркотиков и насилия. По словам <a href="https://ria.ru/20190827/1557968580.html" target="_blank">Дмитрия Киселева</a>, Rap Koktebel продолжает традиции Коктебеля как центра молодежной неформальной культуры. Здесь у публики присутствует особая атмосфера свободы. Впервые фестиваль прошел 27 и 28 августа 2019 года. Его хедлайнером стала известная американская хип-хоп-группа Onyx. На мероприятии выступали такие известные рэперы, как Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц.В рамках фестиваля состоялась презентация международного интерактивного шоу талантов <a href="https://ria.ru/20190829/1558013022.html" target="_blank">"Рэп завод"</a>, в котором начинающие исполнители продемонстрировали свои способности в стиле хип-хоп. В 2020 году Rap Koktebel стартует 25 августа. На фестивале <a href="https://ria.ru/20200817/1575898989.html" target="_blank">выступят</a> популярные исполнители DJ B Key, Jungle Junkiez, Lil Kate, PLC, Кравц, Гуф, Клава Кока.Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". Информационным партнером фестиваля является международная медиагруппа МИА "Россия сегодня".<a href="https://rap-koktebel.ru/#partners" target="_blank">Партнеры фестиваля</a> – интернет-провайдер "ФЕОНЕТ", Пивобезалкогольный комбинат "Крым". <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
https://ria.ru/20200812/1575688302.html
коктебель
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, rap koktebel, дмитрий киселев, коктебель, новости агентства