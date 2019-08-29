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РИА Новости
Культура

В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel

00:53 29.08.2019 (обновлено: 07:09 29.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРэпер МОТ выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Рэпер МОТ выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 29 авг - РИА Новости. Первый музыкальный фестиваль Rap Koktebel завершился в среду на черноморском побережье в Крыму выступлением одной из самых успешных групп в истории хип-хопа - коллективом Onyx, которые больше часа "качали не по-детски" разгоряченную толпу, не отпускавшую артистов до последнего.
На музыкальной сцене, которая стала притяжением для молодежи на два дня рэп-фестиваля, выступили известные российские и зарубежные исполнители, такие как Мот, Azizi Gibson и Кравц
По словам создателя фестиваля, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, этот проект появился спонтанно, после нашумевшей ситуации конца 2018 года с многочисленной отменой концертов российских рэп-исполнителей в нескольких городах страны.
Фестиваль Rap Koktebel
00:35Культура
Киселев рассказал о предпочтениях публики на Rap Koktebel
"Рэперов стали обижать перед Новым годом, стали отменять концерты, какая-то глупость возникла. Как отец трех сыновей и младшей дочери, мне очень интересно, что слушают мои дети, я почувствовал, что обижают моих детей, обижают их интерес к рэп-культуре как фактически основному молодежному музыкальному тренду наших дней", - сказал Киселев.

"Это невозможно, поэтому я поддержал рэперов в моей авторской программе, а потом уже фактически был вынужден на волне благодарности со стороны рэперов выдвинуть эту инициативу, психануть, как говорится, и сказать: "А мы сделаем еще и рэп-фестиваль". Вот и сделали", - рассказал он.

Гости фестиваля довольны тем, что вышло. Компания молодых ребят, приехавшая в Коктебель провести летние каникулы, рассказала РИА Новости, что им очень нравится в Крыму, где так "невероятно красиво".
"Приехали просто отдохнуть, в море там покупаться, потусить, а потом узнали, что здесь в это время проходит рэп-фестиваль, вообще, круто придумали, такое должно быть", - поделился Егор из Москвы.
Американский рэпер, участник группы Onyx Фред Ли Скраггс-младший (Fredro Starr) во время пресс-конференции на фестивале Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Вчера, 15:27Культура
Участник группы Onyx поделился впечатлениями о фестивале Rap Koktebel

Еще рэпчины

На заключительном концерте своим творчеством порадовали молодые хип-хоп-исполнители. Так, коренной житель Симферополя и представитель творческого объединения "Культ просвет" Raev исполнил свои лучшие композиции.
"Дайте шума, Коктебель! Давайте прокачаем здесь все", - кричал он со сцены, а толпа поддерживала криками: "Оуеее!".
Артист лейбла "Газгольдер" Tony Tonite отдал должное красоте местных пейзажей и признался в любви к Коктебелю.
"Наконец-то мы здесь! И сейчас будем петь свою музыку. Все-таки какая же тут красотища, жара. Но сейчас будет еще жарче. Тусим!" - сказал артист, призывая всех танцевать.
Специальным гостем из США стал рэпер Mickey Avalon, который впервые выступает в России. "Я очень счастлив быть здесь с вами, ребята!" - обратился он к слушателям.
Фестиваль Rap Koktebel
Вчера, 12:03Культура
Рэпер Mickey Avalon считает, что Rap Koktebel проходит на высшем уровне
Концерт продолжил Guf, который оценил Rap Koktebel и поблагодарил поклонников за "движ": "Коктебель, спасибо, прям от души, благодарю за такой приём", - поделился эмоциями рэпер и признался, что вместе со всеми очень ждёт выступления Onyx: "После останусь, я, как и вы, жду Onyx, сам буду смотреть".
Под аплодисменты толпы вышла долгожданная группа Onyx, которая признались в любви к России: "Спасибо, черт возьми, вы - круты, любим Россию всей душой", - сказал участник группы Кирк Джонс.
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается "медиагруппа Красный квадрат".
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Хип-хоп на берегу моря: фестиваль Rap Koktebel в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Исполнительница Lil Kate, работающая в Soul, R'n'B и Рор, скучает по временам олдскульного рэпа, который, по ее словам, "цеплял душу".

Хип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Лил Кейт) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
1 из 15

Исполнительница Lil Kate, работающая в Soul, R'n'B и Рор, скучает по временам олдскульного рэпа, который, по ее словам, "цеплял душу".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Зрители на фестивале Rap Koktebel.

Зрители на фестивале Rap Koktebel в Крыму
2 из 15

Зрители на фестивале Rap Koktebel.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМузыкант Евгений Дидур выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Музыкант Евгений Дидур выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
3 из 15
Музыкант Евгений Дидур выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Американский рэпер Azizi Gibson перед началом фестиваля обсудил с российской исполнительницей Lil возможность совместного музыкального проекта.

Рэпер Азизи Гибсон выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
4 из 15

Американский рэпер Azizi Gibson перед началом фестиваля обсудил с российской исполнительницей Lil возможность совместного музыкального проекта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Рэпер ЦГП исполнил песню "Заберу" и композиции из нового альбома. "Я надеюсь, что все послушают и даже себе захотят эти треки добавить в плейлист", — сказал исполнитель.

Рэпер Петр Громов (ЦГП) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
5 из 15

Рэпер ЦГП исполнил песню "Заберу" и композиции из нового альбома. "Я надеюсь, что все послушают и даже себе захотят эти треки добавить в плейлист", — сказал исполнитель.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участники группы "2 берега" Иван Аваков и Евгений Храмков стали известны благодаря участию в международном интерактивном проекте "Рэп завод", ориентированного на поиск новых исполнителей.

Участники группы 2 берега Иван Аваков и Евгений Храмков выступают на фестивале Rap Koktebel в Крыму
6 из 15

Участники группы "2 берега" Иван Аваков и Евгений Храмков стали известны благодаря участию в международном интерактивном проекте "Рэп завод", ориентированного на поиск новых исполнителей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Рэп-исполнитель Бармалей на фестивале Rap Koktebel.

Рэп-исполнитель Бармалей на фестивале Rap Koktebel в Крыму
7 из 15

Рэп-исполнитель Бармалей на фестивале Rap Koktebel.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Выступление Lil Kate — микс вокальных партий и речитатива.

Хип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Лил Кейт) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
8 из 15

Выступление Lil Kate — микс вокальных партий и речитатива.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Арт-директор фестиваля, российский рэпер Кравц порадовал поклонников самыми популярными своими хитами.

Арт-директор фестиваля, российский рэпер Павел Кравцов (Кравц) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
9 из 15

Арт-директор фестиваля, российский рэпер Кравц порадовал поклонников самыми популярными своими хитами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Кравц отметил, что организаторы пытались сделать все, чтобы мероприятие было позитивным, старались подобрать артистов, чью музыку приятно слушать на побережье.

Зрители на фестивале Rap Koktebel в Крыму
10 из 15

Кравц отметил, что организаторы пытались сделать все, чтобы мероприятие было позитивным, старались подобрать артистов, чью музыку приятно слушать на побережье.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРэпер МОТ выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Рэпер МОТ выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
11 из 15
Рэпер МОТ выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Рэпер Black Jesus на фестивале Rap Koktebel.

Рэпер Black Jesus выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
12 из 15

Рэпер Black Jesus на фестивале Rap Koktebel.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, по чьей инициативе проводится Rap Koktebel, рассказал РИА Новости, что доволен результатом: "Я счастлив просто, да. У нас здесь атмосфера. Самое главное, что у нас есть чувство свободы у публики".

Основатель фестиваля Rap Koktebel, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
13 из 15

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, по чьей инициативе проводится Rap Koktebel, рассказал РИА Новости, что доволен результатом: "Я счастлив просто, да. У нас здесь атмосфера. Самое главное, что у нас есть чувство свободы у публики".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Американский рэпер Azizi Gibson, приехавший в Коктебель, признался, что чувствует себя в России как дома. "Здесь всегда бурлит жизнь, как в Лос-Анджелесе, и всегда есть новое и увлекательное", — сказал музыкант.

Рэпер Азизи Гибсон на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
14 из 15

Американский рэпер Azizi Gibson, приехавший в Коктебель, признался, что чувствует себя в России как дома. "Здесь всегда бурлит жизнь, как в Лос-Анджелесе, и всегда есть новое и увлекательное", — сказал музыкант.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

По окончании фестиваля организаторы планируют выпустить книгу с текстами о Rap Koktebel и фотографиями граффити стрит-арт художников, появившимися рядом со сценой.

Вывеска фестиваля Rap Koktebel в Крыму
15 из 15

По окончании фестиваля организаторы планируют выпустить книгу с текстами о Rap Koktebel и фотографиями граффити стрит-арт художников, появившимися рядом со сценой.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Исполнительница Lil Kate, работающая в Soul, R'n'B и Рор, скучает по временам олдскульного рэпа, который, по ее словам, "цеплял душу".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 15

Зрители на фестивале Rap Koktebel.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 15
Музыкант Евгений Дидур выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 15

Американский рэпер Azizi Gibson перед началом фестиваля обсудил с российской исполнительницей Lil возможность совместного музыкального проекта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 15

Рэпер ЦГП исполнил песню "Заберу" и композиции из нового альбома. "Я надеюсь, что все послушают и даже себе захотят эти треки добавить в плейлист", — сказал исполнитель.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Участники группы "2 берега" Иван Аваков и Евгений Храмков стали известны благодаря участию в международном интерактивном проекте "Рэп завод", ориентированного на поиск новых исполнителей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 15

Рэп-исполнитель Бармалей на фестивале Rap Koktebel.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Выступление Lil Kate — микс вокальных партий и речитатива.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Арт-директор фестиваля, российский рэпер Кравц порадовал поклонников самыми популярными своими хитами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 15

Кравц отметил, что организаторы пытались сделать все, чтобы мероприятие было позитивным, старались подобрать артистов, чью музыку приятно слушать на побережье.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 15
Рэпер МОТ выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 15

Рэпер Black Jesus на фестивале Rap Koktebel.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 15

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, по чьей инициативе проводится Rap Koktebel, рассказал РИА Новости, что доволен результатом: "Я счастлив просто, да. У нас здесь атмосфера. Самое главное, что у нас есть чувство свободы у публики".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
14 из 15

Американский рэпер Azizi Gibson, приехавший в Коктебель, признался, что чувствует себя в России как дома. "Здесь всегда бурлит жизнь, как в Лос-Анджелесе, и всегда есть новое и увлекательное", — сказал музыкант.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
15 из 15

По окончании фестиваля организаторы планируют выпустить книгу с текстами о Rap Koktebel и фотографиями граффити стрит-арт художников, появившимися рядом со сценой.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
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КультураRap KoktebelДмитрий КиселевКрымКоктебель
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