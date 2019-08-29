В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 29 авг - РИА Новости. Первый музыкальный фестиваль Rap Koktebel завершился в среду на черноморском побережье в Крыму выступлением одной из самых успешных групп в истории хип-хопа - коллективом Onyx, которые больше часа "качали не по-детски" разгоряченную толпу, не отпускавшую артистов до последнего.

На музыкальной сцене, которая стала притяжением для молодежи на два дня рэп-фестиваля, выступили известные российские и зарубежные исполнители, такие как Мот, Azizi Gibson и Кравц

По словам создателя фестиваля, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, этот проект появился спонтанно, после нашумевшей ситуации конца 2018 года с многочисленной отменой концертов российских рэп-исполнителей в нескольких городах страны.

"Рэперов стали обижать перед Новым годом, стали отменять концерты, какая-то глупость возникла. Как отец трех сыновей и младшей дочери, мне очень интересно, что слушают мои дети, я почувствовал, что обижают моих детей, обижают их интерес к рэп-культуре как фактически основному молодежному музыкальному тренду наших дней", - сказал Киселев.

"Это невозможно, поэтому я поддержал рэперов в моей авторской программе, а потом уже фактически был вынужден на волне благодарности со стороны рэперов выдвинуть эту инициативу, психануть, как говорится, и сказать: "А мы сделаем еще и рэп-фестиваль". Вот и сделали", - рассказал он.

Гости фестиваля довольны тем, что вышло. Компания молодых ребят, приехавшая в Коктебель провести летние каникулы, рассказала РИА Новости, что им очень нравится в Крыму, где так "невероятно красиво".

"Приехали просто отдохнуть, в море там покупаться, потусить, а потом узнали, что здесь в это время проходит рэп-фестиваль, вообще, круто придумали, такое должно быть", - поделился Егор из Москвы.

Еще рэпчины

На заключительном концерте своим творчеством порадовали молодые хип-хоп-исполнители. Так, коренной житель Симферополя и представитель творческого объединения "Культ просвет" Raev исполнил свои лучшие композиции.

"Дайте шума, Коктебель! Давайте прокачаем здесь все", - кричал он со сцены, а толпа поддерживала криками: "Оуеее!".

Артист лейбла "Газгольдер" Tony Tonite отдал должное красоте местных пейзажей и признался в любви к Коктебелю.

"Наконец-то мы здесь! И сейчас будем петь свою музыку. Все-таки какая же тут красотища, жара. Но сейчас будет еще жарче. Тусим!" - сказал артист, призывая всех танцевать.

Специальным гостем из США стал рэпер Mickey Avalon, который впервые выступает в России. "Я очень счастлив быть здесь с вами, ребята!" - обратился он к слушателям.

Концерт продолжил Guf, который оценил Rap Koktebel и поблагодарил поклонников за "движ": "Коктебель, спасибо, прям от души, благодарю за такой приём", - поделился эмоциями рэпер и признался, что вместе со всеми очень ждёт выступления Onyx: "После останусь, я, как и вы, жду Onyx, сам буду смотреть".

Под аплодисменты толпы вышла долгожданная группа Onyx, которая признались в любви к России: "Спасибо, черт возьми, вы - круты, любим Россию всей душой", - сказал участник группы Кирк Джонс.

Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается "медиагруппа Красный квадрат".