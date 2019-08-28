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РИА Новости
Культура

Хип-хоп на берегу моря: фестиваль Rap Koktebel в Крыму

13:51 28.08.2019 (обновлено: 14:03 28.08.2019)
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На берегу Черного моря 27 и 28 августа впервые проходит фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки Rap Koktebel. Перед зрителями выступили Lil Kate, Azizi Gibson, Кравц, МОТ и артисты международного интерактивного шоу талантов "Рэп завод". Впереди — встреча с хедлайнером мероприятия, американской хип-хоп группой Onyx. Яркие моменты музыкального события — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Исполнительница Lil Kate, работающая в Soul, R'n'B и Рор, скучает по временам олдскульного рэпа, который, по ее словам, "цеплял душу".

Хип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Лил Кейт) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
1 из 15

Исполнительница Lil Kate, работающая в Soul, R'n'B и Рор, скучает по временам олдскульного рэпа, который, по ее словам, "цеплял душу".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Зрители на фестивале Rap Koktebel.

Зрители на фестивале Rap Koktebel в Крыму
2 из 15

Зрители на фестивале Rap Koktebel.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМузыкант Евгений Дидур выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Музыкант Евгений Дидур выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
3 из 15
Музыкант Евгений Дидур выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Американский рэпер Azizi Gibson перед началом фестиваля обсудил с российской исполнительницей Lil возможность совместного музыкального проекта.

Рэпер Азизи Гибсон выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
4 из 15

Американский рэпер Azizi Gibson перед началом фестиваля обсудил с российской исполнительницей Lil возможность совместного музыкального проекта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Рэпер ЦГП исполнил песню "Заберу" и композиции из нового альбома. "Я надеюсь, что все послушают и даже себе захотят эти треки добавить в плейлист", — сказал исполнитель.

Рэпер Петр Громов (ЦГП) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
5 из 15

Рэпер ЦГП исполнил песню "Заберу" и композиции из нового альбома. "Я надеюсь, что все послушают и даже себе захотят эти треки добавить в плейлист", — сказал исполнитель.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участники группы "2 берега" Иван Аваков и Евгений Храмков стали известны благодаря участию в международном интерактивном проекте "Рэп завод", ориентированного на поиск новых исполнителей.

Участники группы 2 берега Иван Аваков и Евгений Храмков выступают на фестивале Rap Koktebel в Крыму
6 из 15

Участники группы "2 берега" Иван Аваков и Евгений Храмков стали известны благодаря участию в международном интерактивном проекте "Рэп завод", ориентированного на поиск новых исполнителей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Рэп-исполнитель Бармалей на фестивале Rap Koktebel.

Рэп-исполнитель Бармалей на фестивале Rap Koktebel в Крыму
7 из 15

Рэп-исполнитель Бармалей на фестивале Rap Koktebel.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Выступление Lil Kate — микс вокальных партий и речитатива.

Хип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Лил Кейт) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
8 из 15

Выступление Lil Kate — микс вокальных партий и речитатива.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Арт-директор фестиваля, российский рэпер Кравц порадовал поклонников самыми популярными своими хитами.

Арт-директор фестиваля, российский рэпер Павел Кравцов (Кравц) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
9 из 15

Арт-директор фестиваля, российский рэпер Кравц порадовал поклонников самыми популярными своими хитами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Кравц отметил, что организаторы пытались сделать все, чтобы мероприятие было позитивным, старались подобрать артистов, чью музыку приятно слушать на побережье.

Зрители на фестивале Rap Koktebel в Крыму
10 из 15

Кравц отметил, что организаторы пытались сделать все, чтобы мероприятие было позитивным, старались подобрать артистов, чью музыку приятно слушать на побережье.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРэпер МОТ выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Рэпер МОТ выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
11 из 15
Рэпер МОТ выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Рэпер Black Jesus на фестивале Rap Koktebel.

Рэпер Black Jesus выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
12 из 15

Рэпер Black Jesus на фестивале Rap Koktebel.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, по чьей инициативе проводится Rap Koktebel, рассказал РИА Новости, что доволен результатом: "Я счастлив просто, да. У нас здесь атмосфера. Самое главное, что у нас есть чувство свободы у публики".

Основатель фестиваля Rap Koktebel, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
13 из 15

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, по чьей инициативе проводится Rap Koktebel, рассказал РИА Новости, что доволен результатом: "Я счастлив просто, да. У нас здесь атмосфера. Самое главное, что у нас есть чувство свободы у публики".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Американский рэпер Azizi Gibson, приехавший в Коктебель, признался, что чувствует себя в России как дома. "Здесь всегда бурлит жизнь, как в Лос-Анджелесе, и всегда есть новое и увлекательное", — сказал музыкант.

Рэпер Азизи Гибсон на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
14 из 15

Американский рэпер Azizi Gibson, приехавший в Коктебель, признался, что чувствует себя в России как дома. "Здесь всегда бурлит жизнь, как в Лос-Анджелесе, и всегда есть новое и увлекательное", — сказал музыкант.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

По окончании фестиваля организаторы планируют выпустить книгу с текстами о Rap Koktebel и фотографиями граффити стрит-арт художников, появившимися рядом со сценой.

Вывеска фестиваля Rap Koktebel в Крыму
15 из 15

По окончании фестиваля организаторы планируют выпустить книгу с текстами о Rap Koktebel и фотографиями граффити стрит-арт художников, появившимися рядом со сценой.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КультураМузыкаRap KoktebelФото
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