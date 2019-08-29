Киселев рассказал о предпочтениях публики на Rap Koktebel

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 29 авг - РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о впечатлениях зрителей от международного фестиваля Rap Koktebel.

"Море людей, они сравнили наших и легендарных американских реперов, у нас было три американские команды за два дня. И я бы сказал, что публика отдавала предпочтение нашим. Но, конечно, последние Onyx были такими, душераздирающими", — отметил он.

По его словам, это грандиозное событие для Крыма – культурное, человеческое, международное, эмоциональное, в котором не было политики, пропаганды наркотиков и насилия.

"Одна девушка сказала – это лучшее что со мной случилось в жизни, спасибо", — добавил Киселев.

Как отметил гендиректор МИА "Россия сегодня", отзывы артистов об организации фестиваля были исключительно положительными. Многих из них, в частности, Mozee Montana, признались, что никогда в жизни так не переживали и не выступали на такой сцене.

"А Дима Культпросвет, арт-директор из Крыма, сказал, что условия были такими, что рэпу еще нужно соответствовать им, возможностям по звуку, свету, организации. Так что будем подтягивать рэп до такого уровня", — заключил он.

Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Он прошел 27 и 28 августа на пляже в Коктебеле по инициативе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Хедлайнером фестиваля стала известная американская хип-хоп-группа Onyx, также на нем выступили Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась презентация международного интерактивного шоу талантов "Рэп завод", в котором начинающие исполнители продемонстрировали свои способности в стиле хип-хоп.