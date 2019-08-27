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РИА Новости
Культура

Киселев доволен фестивалем Rap Koktebel

22:04 27.08.2019 (обновлено: 22:43 27.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПредседатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
© РИА Новости / Виталий Белоусов
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, по инициативе которого в крымском Коктебеле прошел первый рэп-фестиваль, рассказал РИА Новости, что доволен результатом.

"Я счастлив просто, да. У нас здесь атмосфера. Самое главное, что у нас есть чувство свободы у публики. У нас есть продолжение Коктебеля как центра молодежной неформальной культуры, которое было на протяжении всего двадцатого века. И я рад, что люди здесь чувствуют себя свободными без каких-либо либо ненужных ограничений", — отметил Киселев.

Также он заявил, что в будущем организаторы будут обсуждать расширение географии участников.
"У нас первый фестиваль получился, у нас отличные американские хедлайнеры, у нас прекрасные россияне. Мы будем стараться. Когда мы делали первый джазовый фестиваль, то мы жили в палатках, а сцена тоже была похожа на палатку. А вот этот первый рэп-фестиваль — это хороший старт", — сказал Киселев.
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По его словам, об атмосфере фестиваля узнает через социальные сети вся молодежная рэп-среда, и в будущем году мероприятие выйдет на совершенно другой уровень.
При этом Киселев отметил, что пока рано называть Rap Koktebel ежегодным.
"Самое трудное — это красиво завершить фестиваль. Вот мы завершим его завтра вечером, потом мы обсудим наши возможности на следующий год, достижения, наши ошибки. Потом мы объявим. Я очень надеюсь, что это приживется, потому что Коктебель создан для этого", — добавил генеральный директор МИА "Россия сегодня".
Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
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Киселев заявил, что Rap Koktebel — не про политику
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Он будет проходить 27 и 28 августа на пляже в Коктебеле по инициативе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет презентация международного интерактивного шоу талантов "Рэп завод", в котором начинающие исполнители продемонстрируют свои способности в стиле хип-хоп.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.

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КультураRap KoktebelДмитрий КиселевКоктебельРоссия
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