Объявлен лайн-ап фестиваля Rap Koktebel

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Организаторы объявили состав участников фестиваля Rap Koktebel, который стартует в 17:00 в артистическом поселке на берегу Черного моря 25 августа. На нем выступят популярные исполнители DJ B Key, Jungle Junkiez, Lil Kate, PLC, Кравц, Гуф, Клава Кока.
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Организатор – компания "Красный квадрат". Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте.
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