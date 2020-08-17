Объявлен лайн-ап фестиваля Rap Koktebel

МОСКВА, 17 авг ­– РИА Новости. Организаторы объявили состав участников фестиваля Rap Koktebel, который стартует в 17:00 в артистическом поселке на берегу Черного моря 25 августа. На нем выступят популярные исполнители DJ B Key, Jungle Junkiez, Lil Kate, PLC, Кравц, Гуф, Клава Кока.