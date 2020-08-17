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https://ria.ru/20200817/1575898989.html
Объявлен лайн-ап фестиваля Rap Koktebel
Организаторы объявили состав участников фестиваля Rap Koktebel, который стартует в 17:00 в артистическом поселке на берегу Черного моря 25 августа. На нем... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:04
культура
rap koktebel
дмитрий киселев
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155801/42/1558014237_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_bf5ea82508f031019eb527d1e8b3da27.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
rap koktebel, дмитрий киселев, общество

Объявлен лайн-ап фестиваля Rap Koktebel

16:04 17.08.2020
94
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФестиваль Rap Koktebel
Фестиваль Rap Koktebel
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 авг ­– РИА Новости. Организаторы объявили состав участников фестиваля Rap Koktebel, который стартует в 17:00 в артистическом поселке на берегу Черного моря 25 августа. На нем выступят популярные исполнители DJ B Key, Jungle Junkiez, Lil Kate, PLC, Кравц, Гуф, Клава Кока.
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Организатор – компания "Красный квадрат". Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
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Вчера, 15:36Культура
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