Биография Александра Лукашенко

В 1975 году окончил исторический факультет Могилевского педагогического института (ныне Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова) по специальности "учитель истории и обществоведения". В 1985 году окончил экономический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии (заочно) по специальности "экономист-организатор сельскохозяйственного производства".

В 1975–1977 годах – инструктор политотдела Западного пограничного округа. В 1980-1982 годах был заместителем командира роты по политчасти.

В 1977–1978 годах – секретарь комитета комсомола отдела продторговли, инструктор Октябрьского райисполкома города Могилева.

В 1978–1990 годах занимал должности ответственного секретаря общества "Знание" города Шклова, заместителя командира роты по политработе воинской части, заместителя председателя колхоза "Ударник" Шкловского района, заместителя директора комбината строительных материалов города Шклова, секретаря парткома колхоза им. В.И. Ленина, директора совхоза "Городец" Шкловского района.

В 1990 году Лукашенко был избран народным депутатом Белоруссии. Возглавлял комиссию Верховного Совета Белоруссии по изучению деятельности коммерческих структур, созданных при государственных органах управления.

10 июля 1994 года был избран президентом Белоруссии, получив 80,3% голосов избирателей. 9 сентября 2001 года переизбран на второй срок, получив 75,6% голосов.

На референдуме 2004 года избиратели высказались за снятие ограничений по количеству президентских сроков и предоставление права Александру Лукашенко участвовать в президентских выборах 2006 года. Из Конституции было устранено соответствующее положение.

19 марта 2006 года Лукашенко был избран президентом Белоруссии на третий срок, получив поддержку 83% избирателей.

На состоявшихся 19 декабря 2010 года президентских выборах вновь одержал победу , набрав 79,65% голосов избирателей.

11 октября 2015 года по результатам выборов президента в Белоруссии Александр Лукашенко одержал победу , набрав 83,5% голосов.

В ноябре 2019 года заявил о желании принять участие в выборах президента Белоруссии в 2020 году. 14 июля 2020 года был зарегистрирован кандидатом в президенты.

Александр Лукашенко – главнокомандующий Вооруженными Силами, возглавляет Совет Безопасности. Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии.

В 1997 году был избран председателем Высшего совета Союза Беларуси и России. С января 2000 года – председатель Высшего государственного совета Союзного государства.

Лукашенко отмечен высшими наградами иностранных государств. В том числе награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени ( 2001 ) и Александра Невского ( 2014 ). Имеет награды Русской православной церкви.