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Социал-демократический союз Северной Македонии
Политическая партия Социал-демократический союз Северной Македонии (СДСМ) была основана 21 апреля 1991 года. Партия является преемницей Союза коммунистов... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:12
социал-демократический союз северной македонии (сдсм)
северная македония
справки
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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социал-демократический союз северной македонии (сдсм), северная македония, справки

Социал-демократический союз Северной Македонии

12:12 16.07.2020
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© AP Photo / Boris GrdanoskiЛидер Социал-демократического союза (СДСМ) Зоран Заев общается со своими сторонниками и членами партии после победы на выборах в Северной Македонии
Лидер Социал-демократического союза (СДСМ) Зоран Заев общается со своими сторонниками и членами партии после победы на выборах в Северной Македонии
© AP Photo / Boris Grdanoski
Политическая партия Социал-демократический союз Северной Македонии (СДСМ) была основана 21 апреля 1991 года. Партия является преемницей Союза коммунистов Македонии (СКМ).
Партия выступает за построение общества равных граждан, многочисленного и стабильного среднего класса, со справедливой налоговой и социальной системами. Во внешней политике социал-демократы придерживаются курса интеграции с ЕС и НАТО.
(В марте 2020 года Северная Македония стала 30-м членом Североатлантического альянса).
Среди приоритетных задач партии последних лет – формирование национальной экономики, базирующейся на новых технологиях, цифровизации.
Председателем партии является Зоран Заев.
В 1990 году на первых парламентских выборах Социал-демократический союз, называвшийся в то время СКМ, победил на выборах в первом туре, но проиграл во втором туре. Однако из-за трудностей в формировании правительства было сформировано техническое правительство, в котором СДМС принял участие.
В первом правительстве республики Македонии (ныне Северная Македония), избранном 4 сентября 1992 года, СДСМ получило большинство голосов. Премьер-министром страны был избран председатель СДСМ Бранко Црвенковский.
В 1994 году на вторых парламентских выборах СДСМ завоевал доверие граждан совместно с коалиционным альянсом "За Македонию" (Сојуз за Македонија).
В 1998 году на парламентских выборах СДСМ получила 27 мест в качестве крупнейшей оппозиционной партии.
На президентских выборах 1999 года кандидат СДСМ Тито Петковский одержал победу в первом туре, но проиграл во втором.
На выборах 2002 года коалиция "За Македонию вместе" (За Македонија заедно), возглавляемая СДСМ, получила большинство – 60 мест. На президентских выборах 2004 года председатель СДСМ и премьер-министр страны Бранко Црвенковский был избран президентом.
В 2006 году на парламентских выборах коалиция "За Македонию", возглавляемая СДСМ, получила 32 места.
С 2006 года партия находилась в оппозиции.
В 2008 году на досрочных парламентских выборах коалиция Sun – Coalition for Europe во главе с СДСМ получила 27 мест.
В 2009 году на президентских выборах кандидат от СДСМ Любомир Фрчкоский проиграл своему сопернику во втором туре.
В 2011 году на досрочных парламентских выборах СДСМ и возглавляемая партией коалиция получили 42 мандата.
В 2014 году на выборах в президенты кандидат от СДСМ Стево Пендаровски потерпел поражение.
В 2014 году на досрочных парламентских выборах СДСМ и ее партнеры по коалиции завоевали 34 места как крупнейшая оппозиционная партия.
В 2016 году по итогам парламентских выборов 11 декабря и повторного голосования 25 декабря находившийся в оппозиции СДСМ получил 49 мандатов, а правящая партия Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) – 51 депутатский мандат из 120. Остальные парламентские места достались албанским национальным партиям.
Однако ВМРО-ДПМНЕ не смогла сформировать парламентское большинство, а СДСМ договорился о большинстве с партиями албанского национального меньшинства. 17 мая президент страны вручил мандат на формирование нового правительства лидеру СДСМ Зорану Заеву. 31 мая лидер партии Зоран Заев был избран премьер-министром страны большинством голосов.
В январе 2019 года депутаты правящей коалиции вокруг Социал-демократического союза премьера Зорана Заева и примкнувшие к ним представители других партий большинством в 81 голос из 120 утвердили поправки в конституцию страны для ее переименования по договору с Грецией в республику Северная Македония ради вступления в НАТО и ЕС.
В феврале 2019 года Македония официально сменило название на Северную Македонию, согласно вступившему Преспанскому соглашению между Македонией и Грецией, заключенному в июне 2019 года.
В мае 2019 года во втором туре выборов президента Северной Македонии одержал победу выдвиженец СДСМ Стево Пендаровски.
3 января 2020 года правительство Северной Македонии во главе с Зораном Заевым планово ушло в отставку, чтобы уступить техническому кабмину право подготовить парламентские выборы.
16 июля 2020 года стало известно, что Социал-демократический союз Северной Македонии одержал победу на прошедших трехдневных парламентских выборах на основании предварительных данных избиркома.
Голосование на досрочных выборах в Собрание (парламент) страны было перенесено с 12 апреля из-за пандемии коронавируса и проходило три дня – с 13 по 15 июля.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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