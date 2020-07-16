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В Северной Македонии правящая партия провозгласила победу на выборах
Правящий Социал-демократический союз (СДСМ) Северной Македонии экс-премьера Зорана Заева провозгласил победу на прошедших трехдневных парламентских выборах на... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T02:19
северная македония
в мире
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353
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северная македония, в мире

В Северной Македонии правящая партия провозгласила победу на выборах

02:19 16.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГород Скопье в Македонии
Город Скопье в Македонии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Город Скопье в Македонии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 июл – РИА Новости. Правящий Социал-демократический союз (СДСМ) Северной Македонии экс-премьера Зорана Заева провозгласил победу на прошедших трехдневных парламентских выборах на основании предварительных данных избиркома.
Голосование на досрочных выборах в Собрание (парламент) страны было перенесено с 12 апреля из-за пандемии коронавируса и проходило три дня. По данным ГИК, всего правом голоса обладали 1 814 263 гражданина Северной Македонии. В понедельник проголосовали больные COVID-19, во вторник – граждане, находящиеся на дому по состоянию здоровья, заключенные, подопечные домов престарелых.
Скопье
Вчера, 01:07
Процедура выборов парламента Северной Македонии
Среда объявлена в стране нерабочим днем, в этот день проголосовать могли все остальные граждане Северной Македонии. По данным ГИК, вовремя закрылись все 3,48 тысячи участков, которые работали до 21:00 (22:00 мск). На 20:00 (21:00 мск) явка составила 50,86%.
Согласно предварительным результатам обработки 70% голосов, с 36,8% побеждает СДСМ, крупнейшая оппозиционная ВМРО-ДПМНЕ идет второй (35,9%), за ними следует крупнейшая албанская партия DUI с 10% и другие движения.
"Наша коалиция "Можем!", по данным избирательного штаба, в данный момент ведет с преимуществом в два мандата. Тенденция растет, и мы получаем новую информацию. Имею честь как глава избирательного штаба провозгласить победу моего СДСМ и нашей самой большой коалиции, после 18 лет провозглашаем победу с уверенным преимуществом", - заявил собравшимся в штабе партии генсек социал-демократов Люпчо Николовски, после чего с соратниками начал с музыкой праздновать победу.
При этом специальный сайт ГИК с результатами рухнул почти сразу после сообщения о первых результатах, избирком проводит брифинги вживую в своем офисе и транслирует их в Youtube.
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