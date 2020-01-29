Экс-премьер Северной Македонии назвал Россию традиционным партнером

БЕЛГРАД, 29 янв – РИА Новости. Северная Македония является традиционным партнером РФ, несмотря на интеграцию Скопье в ЕС и НАТО, заявил лидер правящей Социал-демократической партии (СДСМ) и экс-премьер Зоран Заев.
В среду Заев провел встречу с послом России в Северной Македонии Сергеем Баздникиным.
"Мы определились за интеграцию в ЕС и НАТО, но, в то же время, строим хорошие отношения со всеми государствами. Россия – наш традиционный партнер и может внести большой вклад в развитие государства и общества", - написал Заев в Facebook.
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"На встрече с российским послом Баздникиным мы подтвердили приверженность укреплению сотрудничества двух государств", - отметил экс-премьер после разговора с главой российской дипмиссии.
Правительство Северной Македонии во главе с Зораном Заевым 3 января планово ушло в отставку, чтобы уступить техническому кабмину право подготовить парламентские выборы 12 апреля. Переходный кабинет возглавил бывший вице-премьер и глава МВД Оливер Спасовски. В январе он принял посла РФ, которому передал письмо с поздравлениями новому премьеру России Михаилу Мишустину и заверил, что Северная Македония планирует развивать отношения с Россией, в первую очередь "проекты, представляющие взаимную выгоду".
В Скопье и Охриде 14-15 ноября 2019 года впервые за пять лет состоялось заседание межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Северной Македонией, в рамках которого прошёл бизнес-форум с упором на деловой сектор и энергетику. По итогам мероприятия стороны парафировали протокол о развитии двустороннего сотрудничества.
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