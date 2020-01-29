Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T20:14+0300
https://ria.ru/20200129/1564030547.html
Экс-премьер Северной Македонии назвал Россию традиционным партнером
https://cdn22.img.ria.ru/images/155639/32/1556393209_0:0:3004:1689_1036x0_80_0_0_b68b4b358685c3c4dc2d4778cd2c9c91.jpg
РИА Новости

Экс-премьер Северной Македонии назвал Россию традиционным партнером

20:13 29.01.2020 (обновлено: 20:14 29.01.2020)
471
© AP Photo / Boris GrdanoskiЭкс-премьер Северной Македонии Зоран Заев
Экс-премьер Северной Македонии Зоран Заев
© AP Photo / Boris Grdanoski
Экс-премьер Северной Македонии Зоран Заев . Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 янв – РИА Новости. Северная Македония является традиционным партнером РФ, несмотря на интеграцию Скопье в ЕС и НАТО, заявил лидер правящей Социал-демократической партии (СДСМ) и экс-премьер Зоран Заев.
В среду Заев провел встречу с послом России в Северной Македонии Сергеем Баздникиным.
"Мы определились за интеграцию в ЕС и НАТО, но, в то же время, строим хорошие отношения со всеми государствами. Россия – наш традиционный партнер и может внести большой вклад в развитие государства и общества", - написал Заев в Facebook.
Скопье
16 ноября 2019, 17:02
В российском посольстве оценили сотрудничество с Северной Македонией
"На встрече с российским послом Баздникиным мы подтвердили приверженность укреплению сотрудничества двух государств", - отметил экс-премьер после разговора с главой российской дипмиссии.
Правительство Северной Македонии во главе с Зораном Заевым 3 января планово ушло в отставку, чтобы уступить техническому кабмину право подготовить парламентские выборы 12 апреля. Переходный кабинет возглавил бывший вице-премьер и глава МВД Оливер Спасовски. В январе он принял посла РФ, которому передал письмо с поздравлениями новому премьеру России Михаилу Мишустину и заверил, что Северная Македония планирует развивать отношения с Россией, в первую очередь "проекты, представляющие взаимную выгоду".
В Скопье и Охриде 14-15 ноября 2019 года впервые за пять лет состоялось заседание межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Северной Македонией, в рамках которого прошёл бизнес-форум с упором на деловой сектор и энергетику. По итогам мероприятия стороны парафировали протокол о развитии двустороннего сотрудничества.
Александр Вучич
22 ноября 2019, 16:01
Вучич прокомментировал стремление Северной Македонии войти в НАТО
352002
Обсудить 1
Зоран ЗаевМихаил МишустинСеверная МакедонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Международный аэропорт Пекина
Казахстан организует дополнительные рейсы для вывоза пассажиров из КНР
Владивосток
Вуз во Владивостоке обеспечит из КНР удаленное обучение до марта
Таможенник на границе
В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Alibaba не ожидает задержек в доставке посылок в РФ из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер во время встречи
Премьер Баварии оценил экономические отношения с Россией
Кишлак Хушекат Айнинского района Таджикистана
Ташкент и Душанбе начали переговоры по строительству двух ГЭС
Здание Министерства иностранных дел России
Советника-посланника посольства Японии вызвали в МИД
Китай
Для нижегородских студентов разработали маршруты возвращения из Китая
Министр обороны Сербии Александр Вулин
В Сербии ответили на критику по поводу дружбы с Россией
Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде
В Саудовской Аравии одобрили открытие торгпредства России
Газодобывающее предприятие
Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер во время встречи
﻿Путин отметил активность баварских компаний в России
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Китай обещает обеспечить безопасность иностранцев на фоне коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
11:35В Коми трактор провалился под лед на переправе
11:32Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
11:32Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
11:31Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля
11:29На Дальнем Востоке появятся рестораны McDonald's
11:29Пленум межсоборного присутствия обсудит проекты документов РПЦ
11:27В Киеве выясняют, кто расклеил рекламу партнерства с Россией
Лента новостейМолния