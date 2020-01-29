Экс-премьер Северной Македонии назвал Россию традиционным партнером

"На встрече с российским послом Баздникиным мы подтвердили приверженность укреплению сотрудничества двух государств", - отметил экс-премьер после разговора с главой российской дипмиссии.

В Скопье и Охриде 14-15 ноября 2019 года впервые за пять лет состоялось заседание межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Северной Македонией, в рамках которого прошёл бизнес-форум с упором на деловой сектор и энергетику. По итогам мероприятия стороны парафировали протокол о развитии двустороннего сотрудничества.