Аномально жаркое лето 2010 года в Москве

Лето 2010 года в России выдалось аномально жарким. В некоторых регионах жара сопровождалась интенсивным смогом и лесными пожарами.

Знойная погода была обусловлена аномально устойчивым блокирующим антициклоном , который около 50 дней (с 21 июня по 19 августа) "не пускал" на европейскую территорию России холодный и влажный воздух с Атлантики. Два месяца центральная часть страны оставалась без осадков, на ней были зафиксированы аномально высокие температуры, никогда не отмечавшиеся за все время ведения инструментальных наблюдений.

Долгий период аномальной жары в России тяжело переносился людьми и привел к 11 тысячам дополнительных смертей. Кроме того, в результате стихии в 19 субъектах федерации пострадали 199 населенных пунктов, сгорели 3,2 тысячи домов, погибли 62 человека. Общий ущерб составил свыше 12 миллиардов рублей.

Глава Росгидромета, основываясь на данных озерных отложений, заявил , что такого жаркого лета в России не было более чем 1000 лет. По оценке главы Гидрометцентра, подобной знойной погоды не случалось примерно 5000 лет.

Жара в Москве , стоявшая с конца июня, была одной из самых тяжелых и опасных. Дело в том, что в столице климат немного теплее, чем в области или других городах Центральной России. Мегаполис добавляет градусы, поэтому жара в Москве переносится хуже, чем в других городах. Количество дней в городе с температурой воздуха плюс 30 градусов и более в июне составило шесть, в июле – 22, в августе – 16, что также является абсолютным рекордом. Кроме того, такая температура держалась в течение 33 дней подряд, с 14 июля по 15 августа включительно, а ровно 16 дней в Москве воздух прогревался выше плюс 35 градусов. Если норма количества дней в году с температурой 30 градусов и более составляет пять-шесть дней, то в 2010 году она в Москве была превышена почти в девять раз.

Средняя температура июня была на 2,2 градуса выше нормы , июля – на восемь градусов, а августа – на 5,8 градуса. 17, 23, 24, 26, 28 и 29 июля, а также со второго по шестое августа, восьмого, девятого и 11 августа отклонения от температурной нормы в столице превышали 10 градусов.

Летом 2010 года в Москве было побито 22 температурных рекорда (два – в июне, 10 – в июле и 10 – в августе), среди которых есть даже абсолютный – 29 июля воздух в столице прогрелся до плюс 38,2 градуса, чего не было за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений. Первый рекорд был побит 25 июня, когда температура воздуха в столице достигла 32,8 градуса. Прежде самая высокая температура в этот день была зафиксирована в 1999 году (32,5 градуса). 26 июня температура воздуха в Москве достигла 32,4 градуса, что на 0,8 градуса выше прежних показателей зарегистрированных в 1917 и 1940 годах (31,6). Последний летний рекорд зафиксировали 18 августа, когда воздух прогрелся до 32,5 градуса. Предыдущий, равный 31,2 градуса, был зарегистрирован в 2008 году.

В результате жары в начале августа температура воды в Москве-реке повысилась до 29 градусов – выше, чем на черноморских курортах.

Июль 2010 года стал не только самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений в Москве, одновременно он оказался и одним из самых засушливых в столице, так как при норме 94 миллиметров осадков во втором месяце лета в городе выпало лишь 12,7 миллиметра, а дожди шли только три дня – 8, 9 и 25 июля.

Из-за аномальной жары и засухи Подмосковье и многие другие регионы центральной России охватили природные пожары. Дым от горящих лесов и торфяников доходил до Москвы и окутывал город едкой дымкой несколько недель. Метеостанции Москвы уже в двадцатых числах июля начали фиксировать задымление атмосферы (мглу), переносимое ветром восточного и юго-восточного направления от горящих лесов и торфяников. Концентрация дыма в воздухе резко увеличилась 29 июля, когда по Московской области пронеслись шквалистые ветры силой в 16-20 метров в секунду.

В связи с задымлением качество воздуха в столице резко ухудшилось . Примерно в течение двух недель содержание угарного газа и взвешенных частиц в воздухе мегаполиса в несколько раз превышало предельно допустимые концентрации.

В городе дым проникал в квартиры, офисы и даже в метро. Пассажирам столичной подземки пришлось особенно тяжело – помимо смога, температура на станциях подскочила далеко за отметку плюс 28 градусов, которая считается нормой. Воздух под землей раскалялся до 34 градусов.

Период с 6 по 10 августа стал самым тяжелым для москвичей. От жары, духоты и смога страдали даже здоровые люди, не говоря о больных. У многих москвичей возникали проблемы с дыханием и бессонница. Чтобы защититься от смога, жители города по рекомендации медиков использовали марлевые повязки и респираторные маски, а у кого была возможность – уезжали на дачи или за границу. Однако в августе в столице все же был зафиксирован рост смертности вдвое – до 15,016 тысячи человек.

Общее количество дней с мглой составило от 10 на западе Московской области до 30 на востоке.

В Москве мгла сохранялась 23 дня. Последний день со смогом отмечен 19 августа в Москве и 22 августа в Шатурском районе Московской области.

10 августа направление ветра сменилось, температура стала постепенно снижаться, и начался медленный распад мощного антициклона. Экологическая ситуация в столице стала постепенно улучшаться. Однако только в последнюю неделю августа в Москве наступило долгожданное похолодание и пошли дожди.

По словам климатолога Владимира Клименко, лето 2010 года в Москве было таким, каким обычно бывает на юго-западе Испании или на севере Африки.

После аномально жаркого лета 2010 года были приняты меры для предотвращения появления смога в городе, а также для облегчения перенесения жителями столицы высоких атмосферных температур. Для этого, торфяники, источавшие дым, который накрывал Москву, были обводнены, больницы и поезда метро оснащены кондиционерами, открылись комнаты "спасения от жары" в социальных центрах.