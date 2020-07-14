Аномально жаркое лето 2010 года в Москве

Лето 2010 года в России выдалось аномально жарким. В некоторых регионах жара сопровождалась интенсивным смогом и лесными пожарами.
Знойная погода была обусловлена аномально устойчивым блокирующим антициклоном, который около 50 дней (с 21 июня по 19 августа) "не пускал" на европейскую территорию России холодный и влажный воздух с Атлантики. Два месяца центральная часть страны оставалась без осадков, на ней были зафиксированы аномально высокие температуры, никогда не отмечавшиеся за все время ведения инструментальных наблюдений.
Долгий период аномальной жары в России тяжело переносился людьми и привел к 11 тысячам дополнительных смертей. Кроме того, в результате стихии в 19 субъектах федерации пострадали 199 населенных пунктов, сгорели 3,2 тысячи домов, погибли 62 человека. Общий ущерб составил свыше 12 миллиардов рублей.
Глава Росгидромета, основываясь на данных озерных отложений, заявил, что такого жаркого лета в России не было более чем 1000 лет. По оценке главы Гидрометцентра, подобной знойной погоды не случалось примерно 5000 лет.
Жара в Москве, стоявшая с конца июня, была одной из самых тяжелых и опасных. Дело в том, что в столице климат немного теплее, чем в области или других городах Центральной России. Мегаполис добавляет градусы, поэтому жара в Москве переносится хуже, чем в других городах. Количество дней в городе с температурой воздуха плюс 30 градусов и более в июне составило шесть, в июле – 22, в августе – 16, что также является абсолютным рекордом. Кроме того, такая температура держалась в течение 33 дней подряд, с 14 июля по 15 августа включительно, а ровно 16 дней в Москве воздух прогревался выше плюс 35 градусов. Если норма количества дней в году с температурой 30 градусов и более составляет пять-шесть дней, то в 2010 году она в Москве была превышена почти в девять раз.
Средняя температура июня была на 2,2 градуса выше нормы, июля – на восемь градусов, а августа – на 5,8 градуса. 17, 23, 24, 26, 28 и 29 июля, а также со второго по шестое августа, восьмого, девятого и 11 августа отклонения от температурной нормы в столице превышали 10 градусов.
Летом 2010 года в Москве было побито 22 температурных рекорда (два – в июне, 10 – в июле и 10 – в августе), среди которых есть даже абсолютный – 29 июля воздух в столице прогрелся до плюс 38,2 градуса, чего не было за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений. Первый рекорд был побит 25 июня, когда температура воздуха в столице достигла 32,8 градуса. Прежде самая высокая температура в этот день была зафиксирована в 1999 году (32,5 градуса). 26 июня температура воздуха в Москве достигла 32,4 градуса, что на 0,8 градуса выше прежних показателей зарегистрированных в 1917 и 1940 годах (31,6). Последний летний рекорд зафиксировали 18 августа, когда воздух прогрелся до 32,5 градуса. Предыдущий, равный 31,2 градуса, был зарегистрирован в 2008 году.
В результате жары в начале августа температура воды в Москве-реке повысилась до 29 градусов – выше, чем на черноморских курортах.
Июль 2010 года стал не только самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений в Москве, одновременно он оказался и одним из самых засушливых в столице, так как при норме 94 миллиметров осадков во втором месяце лета в городе выпало лишь 12,7 миллиметра, а дожди шли только три дня – 8, 9 и 25 июля.
Из-за аномальной жары и засухи Подмосковье и многие другие регионы центральной России охватили природные пожары. Дым от горящих лесов и торфяников доходил до Москвы и окутывал город едкой дымкой несколько недель. Метеостанции Москвы уже в двадцатых числах июля начали фиксировать задымление атмосферы (мглу), переносимое ветром восточного и юго-восточного направления от горящих лесов и торфяников. Концентрация дыма в воздухе резко увеличилась 29 июля, когда по Московской области пронеслись шквалистые ветры силой в 16-20 метров в секунду.
В связи с задымлением качество воздуха в столице резко ухудшилось. Примерно в течение двух недель содержание угарного газа и взвешенных частиц в воздухе мегаполиса в несколько раз превышало предельно допустимые концентрации.
В городе дым проникал в квартиры, офисы и даже в метро. Пассажирам столичной подземки пришлось особенно тяжело – помимо смога, температура на станциях подскочила далеко за отметку плюс 28 градусов, которая считается нормой. Воздух под землей раскалялся до 34 градусов.
Период с 6 по 10 августа стал самым тяжелым для москвичей. От жары, духоты и смога страдали даже здоровые люди, не говоря о больных. У многих москвичей возникали проблемы с дыханием и бессонница. Чтобы защититься от смога, жители города по рекомендации медиков использовали марлевые повязки и респираторные маски, а у кого была возможность – уезжали на дачи или за границу. Однако в августе в столице все же был зафиксирован рост смертности вдвое – до 15,016 тысячи человек.
Общее количество дней с мглой составило от 10 на западе Московской области до 30 на востоке.
В Москве мгла сохранялась 23 дня. Последний день со смогом отмечен 19 августа в Москве и 22 августа в Шатурском районе Московской области.
10 августа направление ветра сменилось, температура стала постепенно снижаться, и начался медленный распад мощного антициклона. Экологическая ситуация в столице стала постепенно улучшаться. Однако только в последнюю неделю августа в Москве наступило долгожданное похолодание и пошли дожди.
По словам климатолога Владимира Клименко, лето 2010 года в Москве было таким, каким обычно бывает на юго-западе Испании или на севере Африки.
После аномально жаркого лета 2010 года были приняты меры для предотвращения появления смога в городе, а также для облегчения перенесения жителями столицы высоких атмосферных температур. Для этого, торфяники, источавшие дым, который накрывал Москву, были обводнены, больницы и поезда метро оснащены кондиционерами, открылись комнаты "спасения от жары" в социальных центрах.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников