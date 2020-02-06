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В МЧС исключили повторение ситуации 2010 года с торфяными пожарами
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РИА Новости

В МЧС исключили повторение ситуации 2010 года с торфяными пожарами

17:35 06.02.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСмог в Москве от торфяных пожаров. Лето 2010 года
Смог в Москве от торфяных пожаров. Лето 2010 года
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Смог в Москве от торфяных пожаров. Лето 2010 года. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В МЧС РФ исключили, что грядущим летом Москву вновь может затянуть смогом от природных пожаров на торфяниках.
"Я утверждаю, что подобного 2010 года больше не повторится", - сказал журналистам первый замминистра МЧС РФ Александр Чуприян.
Он пояснил, что такая ситуация не повторится как минимум потому, что Московская область коренным образом пересмотрела подходы к торфяникам.
"Пока человек есть, пожары будут, но такого масштаба не будет", - резюмировал замминистра.
Летом и частично осенью 2010 года на значительной части территории России полыхали сильнейшие природные пожары, вызванные аномальной жарой. Пострадали две сотни населенных пунктов, погибли 62 человека. Общий ущерб превысил 12 миллиардов рублей.
Москвичам то лето запомнилось плотной пеленой дыма от горящих торфяников. Они раскупали марлевые повязки и респираторные маски, чтобы защититься от смога, проникающего в квартиры и даже в метро, а у кого была возможность — уезжали на дачи или за границу.
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Александр ЧуприянМЧС РФМоскваПроисшествия
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