В МЧС исключили повторение ситуации 2010 года с торфяными пожарами

Смог в Москве от торфяных пожаров. Лето 2010 года. Архивное фото

Смог в Москве от торфяных пожаров. Лето 2010 года

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В МЧС РФ исключили, что грядущим летом Москву вновь может затянуть смогом от природных пожаров на торфяниках.

"Я утверждаю, что подобного 2010 года больше не повторится", - сказал журналистам первый замминистра МЧС РФ Александр Чуприян.

Он пояснил, что такая ситуация не повторится как минимум потому, что Московская область коренным образом пересмотрела подходы к торфяникам.

"Пока человек есть, пожары будут, но такого масштаба не будет", - резюмировал замминистра.

Летом и частично осенью 2010 года на значительной части территории России полыхали сильнейшие природные пожары, вызванные аномальной жарой. Пострадали две сотни населенных пунктов, погибли 62 человека. Общий ущерб превысил 12 миллиардов рублей.