Климатолог предупредил о повторении жары 2010 года

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев в беседе с " Говорит Москва " допустил вероятность повторения жары 2010 года. Старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени А. И.Андрей Киселев в беседе с "" допустил вероятность повторения жары 2010 года.

Однако он подчеркнул, что подобные прогнозы звучали и в прошлом году.

Киселев объяснил, что некоторые гидрометеорологически опасные явления (волны тепла, жара), согласно статистике, происходят все чаще, но точно предсказать погоду не может никто.

Также климатолог напомнил, что 2019 год был вторым по счету самым теплым в истории, а 2016-й — первым.

Лето 2010 года запомнилось многим россиянам аномальной жарой, которая в некоторых регионах сопровождалась интенсивным смогом и лесными пожарами. По продолжительности и последствиям погодная аномалия не имела аналогов за вековую историю наблюдений.

Ранее в Национальном управлении по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) заявили, что нынешний год станет одним из самых теплых в истории. Вероятность этого события, согласно их данным, составляет 75%.