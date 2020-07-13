Армения ждет реакции ОДКБ на обострение на границе с Азербайджаном

"Мы надеемся, что сегодня постсовет состоится ОДКБ, мы считаем, что организация должна обязательно высказать свою позицию, потому что речь идет фактически о нападении на государство-члена ОДКБ, на тот участок границы, который никак не связан с конфликтом",- сказал Тоганян в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Со своей стороны его азербайджанский коллега Полад Бюльбюль -оглы заявил в эфире радиостанции, что обострение не является новым и сенсационным. "Азербайджан никогда не смирится с потерей 20% своей территории",- подчеркнул он.

Он заявил, что "до тех пор, пока будет оккупирована азербайджанская территория, такие инциденты неизбежны". Как сказал посол, международное право полностью на стороне Азербайджана, армия страны будет способна выполнить команду, которую поставит глава государства, но он не дает эту команду, потому что не хочет, чтобы проливалась кровь.

Бюльбюль-оглы подчеркнул, что для урегулирования нужны конкретные субстантивные переговоры, которые сдвинут процесс с мертвой точки.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха , где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку , погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявляет о ранении двух полицейских, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.