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Армения ждет реакции ОДКБ на обострение на границе с Азербайджаном
Армения рассчитывает, что ОДКБ выскажет свою позицию в связи со столкновением на границе с Азербайджаном, заявил посол республики в РФ Вардан Тоганян. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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вардан тоганян, минобороны азербайджана, минобороны армении, станислав зась, полад бюльбюль, одкб, азербайджан, армения, в мире

Армения ждет реакции ОДКБ на обострение на границе с Азербайджаном

15:21 13.07.2020
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© Фото : Министерство обороны АрменииАрмянский военнослужащий
Армянский военнослужащий
© Фото : Министерство обороны Армении
Армянский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Армения рассчитывает, что ОДКБ выскажет свою позицию в связи со столкновением на границе с Азербайджаном, заявил посол республики в РФ Вардан Тоганян.
"Мы надеемся, что сегодня постсовет состоится ОДКБ, мы считаем, что организация должна обязательно высказать свою позицию, потому что речь идет фактически о нападении на государство-члена ОДКБ, на тот участок границы, который никак не связан с конфликтом",- сказал Тоганян в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Со своей стороны его азербайджанский коллега Полад Бюльбюль-оглы заявил в эфире радиостанции, что обострение не является новым и сенсационным. "Азербайджан никогда не смирится с потерей 20% своей территории",- подчеркнул он.
Он заявил, что "до тех пор, пока будет оккупирована азербайджанская территория, такие инциденты неизбежны". Как сказал посол, международное право полностью на стороне Азербайджана, армия страны будет способна выполнить команду, которую поставит глава государства, но он не дает эту команду, потому что не хочет, чтобы проливалась кровь.
Бюльбюль-оглы подчеркнул, что для урегулирования нужны конкретные субстантивные переговоры, которые сдвинут процесс с мертвой точки.
Баку, Азербайджан
14:14
В Минобороны Азербайджана оценили ситуацию на границе с Арменией
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявляет о ранении двух полицейских, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась инициировал экстренное заседание постоянного совета ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, оно пройдет 13 июля в режиме онлайн, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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Вардан ТоганянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииСтанислав ЗасьПолад БюльбюльОДКБАзербайджанАрменияВ мире
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