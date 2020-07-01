Общественная палата Российской Федерации

Согласно закону, Общественная палата (ОП) избирается каждые три года и осуществляет взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти.

Общественная палата решает возложенные на нее задачи путем проведения экспертизы проектов федеральных конституционных законов, федеральных законов, проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Общественная палата формируется из 40 граждан Российской Федерации, утверждаемых президентом РФ, 85 представителей общественных палат субъектов Российской Федерации и 43 представителей общероссийских общественных объединений, иных некоммерческих организаций, для отбора которых объявляется конкурс. Члены ОП, утвержденные президентом, и члены ОП от общественных палат субъектов РФ в порядке, установленном регламентом Общественной палаты, голосуют по вопросу о приеме в члены 43 представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

Общественная палата РФ является правомочной, если в ее состав вошло более трех четвертых установленного федеральным законом числа членов Общественной палаты РФ.

Членом Общественной палаты может быть гражданин России, достигший возраста 18 лет.

– президент Российской Федерации, члены Совета Федерации , депутаты Государственной Думы, члены правительства, судьи, иные лица, замещающие государственные должности РФ, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов РФ, должности государственной гражданской службы субъектов РФ, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;

– лица, признанные недееспособными на основании решения суда;

– лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;

– лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено из-за грубого нарушения ими Кодекса этики;

– лица, имеющие двойное гражданство.

Члены Общественной палаты на первом пленарном заседании избирают совет Общественной палаты, секретаря ОП и заместителей секретаря ОП. Совет Общественной палаты является постоянно действующим органом Общественной палаты.

Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы ОП.

В состав комиссий Общественной палаты входят члены ОП. В состав рабочих групп ОП могут входить члены Общественной палаты, представители общественных объединений, иных некоммерческих организаций и иные граждане, привлеченные к работе Общественной палаты.

Каждый член Общественной палаты является членом одной комиссии с правом решающего голоса, также по своему желанию он может входить в другие комиссии с правом совещательного голоса.

Основными формами работы ОП являются пленарные заседания Общественной палаты, заседания совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.

Пленарные заседания Общественной палаты проводятся не реже двух раз в год. По решению совета Общественной палаты может быть проведено внеочередное пленарное заседание.

Общественная палата ежегодно готовит доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации.

Решения Общественной палаты носят рекомендательный характер и принимаются в форме заключений, предложений и обращений.

За время своей работы Общественная палата рассмотрела десятки тысяч обращений граждан и приняла участие в разработке многих значимых законопроектов. При содействии палаты было привлечено внимание к проекту прокладки нефтепровода в природоохранной зоне озера Байкал, в результате чего проект был изменен; принято решение об ограничении игорного бизнеса; внесены изменения в постановление правительства России о порядке освидетельствования и переосвидетельствования при определении инвалидности; внесены поправки в закон о благотворительности, которые ввели в законодательство понятие волонтерства (добровольчества); вступил в силу закон, защищающий добросовестных покупателей жилья; были приняты многие другие важные для страны и ее гражданского общества решения.

В целях проведения общественной экспертизы законопроектов, Общественная палата и Государственная Дума подписали Соглашение об информационном сотрудничестве и взаимодействии. В 2009 году, благодаря поправкам в законодательство, был установлен порядок, в соответствии с которым все социально значимые законопроекты в обязательном порядке проходят экспертизу Общественной палаты.

Общественная палата Российской Федерации содействует формированию региональных Общественных палат. Члены ОП входят в общественные советы при федеральных министерствах и ведомствах.

Важная часть работы Общественной палаты – региональные форумы "Сообщество", на которых поднимаются проблемы федерального масштаба

Общественная палата активно развивает международное сотрудничество. С момента создания ОП подписано более 25 меморандумов и соглашений о сотрудничестве с аналогичными институтами гражданского общества в различных странах. С 2011 года ОП РФ входит в Президиум Международной Ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ). В 2013-2015 годах ОП РФ была председателем МАЭСССИ. В 2008 году был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Общественной палатой и Европейским экономическим и социальным комитетом (ЕЭСК).

16 июня 2020 года был сформирован состав Общественной палаты РФ на 2020-2023 годы.

Среди представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций конкурсный отбор проводился по 14 направлениям общественной деятельности . В этом году было принято решение проводить отбор по новому направлению – "Развитие института независимого общественного наблюдения".