Михееву переизбрали секретарем Общественной палаты

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Лидия Михеева вновь выбрана секретарем Общественной палаты РФ, полномочия нового состава под ее руководством продлятся до 2023 года, решение было принято на первом пленарном заседании нового состава ОП РФ.

"Совет старейшин выработал предложение по кандидатуре секретаря Общественной палаты и предлагает на эту должность Михееву Лидию Юрьевну. Лидия Юрьевна была секретарем шестого состава. И совет старейшин предлагает ее кандидатуру на седьмой состав", - сообщил член Общественной палаты, председательствующий пленарного заседания ОП РФ Вячеслав Бочаров.

Против Михеевой не проголосовал никто, один воздержался, остальные члены нового состава проголосовали "за".

"Спасибо вам огромное за доверие, благодарю за то, что наше с вами взаимодействие с теми, кто в прежнем созыве, действительно было очень интересным и плодотворным. Я надеюсь, что нам есть над чем работать и в новом созыве", - сказала Михеева

Первым заместителем секретаря избран Бочаров.

Также на пленарном заседании были избраны трое заместителей секретаря ОП РФ: экс-министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, заслуженный юрист Российской Федерации Владислав Гриб и директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.

"Важно, чтобы эти национальные проекты были понятны людям, чтобы они заканчивались не формальными бездушными отчетами чиновников, а заканчивались реальными изменениями жизни к лучшему, ощутимыми результатами, которые понятны каждому простому человеку. Роль Общественной палаты в этом решающая", — сказал на заседании Галушка.