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Михееву переизбрали секретарем Общественной палаты
Лидия Михеева вновь выбрана секретарем Общественной палаты РФ, полномочия нового состава под ее руководством продлятся до 2023 года, решение было принято на... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:34
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политика
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353
60
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лидия михеева, олег михеев, политика

Михееву переизбрали секретарем Общественной палаты

10:43 19.06.2020 (обновлено: 11:34 19.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Лидия Михеева вновь выбрана секретарем Общественной палаты РФ, полномочия нового состава под ее руководством продлятся до 2023 года, решение было принято на первом пленарном заседании нового состава ОП РФ.
"Совет старейшин выработал предложение по кандидатуре секретаря Общественной палаты и предлагает на эту должность Михееву Лидию Юрьевну. Лидия Юрьевна была секретарем шестого состава. И совет старейшин предлагает ее кандидатуру на седьмой состав", - сообщил член Общественной палаты, председательствующий пленарного заседания ОП РФ Вячеслав Бочаров.
Против Михеевой не проголосовал никто, один воздержался, остальные члены нового состава проголосовали "за".
"Спасибо вам огромное за доверие, благодарю за то, что наше с вами взаимодействие с теми, кто в прежнем созыве, действительно было очень интересным и плодотворным. Я надеюсь, что нам есть над чем работать и в новом созыве", - сказала Михеева.
Первым заместителем секретаря избран Бочаров.
Также на пленарном заседании были избраны трое заместителей секретаря ОП РФ: экс-министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, заслуженный юрист Российской Федерации Владислав Гриб и директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.
"Важно, чтобы эти национальные проекты были понятны людям, чтобы они заканчивались не формальными бездушными отчетами чиновников, а заканчивались реальными изменениями жизни к лучшему, ощутимыми результатами, которые понятны каждому простому человеку. Роль Общественной палаты в этом решающая", — сказал на заседании Галушка.
На этой неделе был оглашен список нового состава ОП РФ, полномочия которого продлятся до 2023 года. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%. При этом состав президентской квоты обновился ровно на 50%, региональной квоты — на 45%.
Лидия Михеева во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами Общественной палаты
Вчера, 12:00
Лидия Михеева: ОП России станет коммуникатором между властью и обществом
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Лидия МихееваОлег МихеевПолитика
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