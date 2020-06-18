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Лидия Михеева: ОП России станет коммуникатором между властью и обществом
Общественная палата РФ 19 июня соберется на первом пленарном заседании в новом составе, полномочия которого продлятся до 2023 года. Секретарь основного... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:00
россия
лидия михеева
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Лидия Михеева: ОП России станет коммуникатором между властью и обществом

12:00 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийЛидия Михеева во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами Общественной палаты
Лидия Михеева во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами Общественной палаты
© РИА Новости / Алексей Никольский
Общественная палата РФ 19 июня соберется на первом пленарном заседании в новом составе, полномочия которого продлятся до 2023 года. Секретарь основного института организованного гражданского общества в России Лидия Михеева рассказала РИА Новости об итогах работы последних лет, подготовке к голосованию по поправкам в конституцию и превращении Палаты в главную коммуникационную площадку для общественников и волонтеров. Беседовала Евгения Стогова.
— Лидия Юрьевна, каковы основные итоги работы предыдущего состава Общественной палаты?
— Эти три года были очень насыщенными. Из числа того, чем мы гордимся, отмечу поддержку третьего сектора, некоммерческих организаций. Мы традиционно ведем эту работу по всем направлениям, взаимодействуем с законодательной и исполнительной властями, мониторим ситуацию на местах, пытаемся жить жизнью НКО вместе с ними. И вот сейчас, когда в разгар пандемии исполнительная власть начала обсуждать меры поддержки для граждан, для бизнеса, мы первые вышли с предложением поддержать также и третий сектор.
Могу перечислять много других направлений, в том числе усиление формата нулевых чтений. Мы провели 103 экспертизы законопроектов. Все свои заключения направили в Государственную думу. По ряду законопроектов мы видим ощутимый успех, в том числе один из самых ярких примеров — это подписанный президентом России в декабре 2019 года закон о защите прав добросовестных приобретателей. Вот это как раз тот самый случай, когда Общественная палата хоть и не является субъектом права законодательной инициативы, тем не менее может добиться результата, добиться того, чтобы на законодательном уровне граждане были защищены.
В лучшую сторону меняется ситуация с общественными наблюдательными комиссиями. Сформированы 84 состава ОНК, впервые — в Севастополе, в Крыму, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Конкурс растет, это тоже хорошее достижение, наше общее достижение всех институтов гражданского общества.
Москва
17 июня, 16:47
Эксперты оценили новый состав Общественной палаты
— Какие задачи будут стоять перед новым составом? Планируется ли расширение полномочий ОП РФ?
— У Общественной палаты России уже есть достаточно серьезные полномочия. Ее главная особенность в том, что Общественная палата может стать коммуникатором между гражданами и органами власти, что называется, перевести на понятный для органов власти язык законов ту проблему, которые ставят люди. И мне кажется, что мы будем активно пользоваться этой возможностью и развивать палату как такую коммуникационную площадку. Надеюсь на то, что коллеги будут запускать новые социальные, благотворительные проекты на этой площадке, заниматься реальной помощью населению и обустраивать этот диалог. Мы в работе с обращениями граждан главным для себя видим не только помощь конкретному человеку с его проблемой в жизни, во дворе, в семье или на работе. Мы стараемся еще и все ситуации обобщить, проанализировать, понять, что происходит и в чем здесь недоработка. Если чувствуем какой-то, скажем, наплыв определенных сигналов из одного и того же региона или по одной и той же проблеме, то мы как раз пытаемся поставить проблему перед федеральными органами исполнительной и законодательной власти, предложить какое-то решение. Мне кажется, что мы способны усилить это направление.
— Сколько было подано заявок в новый состав ОП РФ? Можно ли назвать интерес масштабным?
— Большой конкурс. 43 места, в соответствии с федеральным законом, были вакантны. Это места для представителей некоммерческих организаций, общественных объединений. Около 280 претендентов было зарегистрировано. В одном из направлений — по охране здоровья и популяризации здорового образа жизни, физкультуры и спорта, экологии и защиты окружающей среды — конкурс составил 12 человек на место. Большое количество интересных претендентов, кандидатов с богатой биографией, с хорошим экспертным и творческим потенциалом.
Работа ЦИК России в единый день голосования
17 июня, 16:05Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
— Насколько состав палаты обновился?
— 16 июня были подведены итоги конкурса по отбору последней части нового состава Палаты. Стали известны последние 43 члена — представители от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Состав Общественной палаты обновился больше чем наполовину. Если рассмотреть по тем частям, которые в соответствии с федеральным законом образуются, то вот, например, из числа членов Палаты, которые утверждены президентом России, это 20 новых человек. Из числа представителей региональных общественных палат почти на 50% обновился состав. Здесь 37 человек впервые войдут в Общественную палату. В результате конкурсного отбора состав представителей НКО обновился на 72 процента. Такое сильное обновление состава делегатов от некоммерческого сектора поможет укрепить потенциал Палаты как основного института гражданского общества. В новый состав Палаты вошло много молодых талантливых общественников, которые смогут усилить работу по общественной экспертизе в ОП РФ. Я уверена, что на вызовы времени в этом плане мы ответим.
— Каковы ожидания от новых членов Общественной палаты?
— Здесь мы видим значительное число людей, которые представляют определенные социальные группы: ветераны, молодежь, люди с ограниченными возможностями. В хорошем смысле слова знаменитости, в первую очередь их можно назвать из президентского списка. Это основатель "Лиза Алерт" Григорий Сергеев. Это актриса Ксения Алферова, которая является основателем благотворительного фонда "Я есть". Очень надеюсь на то, что нам с Ксенией удастся продвинуть ряд законодательных инициатив, направленных на поддержку детей с особенностями развития. Основатель фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина, тоже известный общественник. Очень рады мы тому, что в числе наших новых товарищей окажутся ведущие профессора по гуманитарному направлению. Это ректор ГИТИСа Григорий Заславский, это лингвист Максим Кронгауз, руководитель Музея современной истории Ирина Великанова.
Некоммерческий сектор направил в Общественную палату ярких представителей волонтерского и благотворительного движения, например, Павла Красноруцкого от Российского союза молодежи. По новому направлению — "Развитие института независимого общественного наблюдения" — в палату вошла Алена Булгакова, исполнительный директор Корпуса наблюдателей "За чистые выборы".
— А вы планируете продлевать свои полномочия секретаря?
— Секретарь избирается членами Общественной палаты. Поэтому с моей стороны некорректно говорить об этом сейчас. Будет пленарное заседание, там этот вопрос будет решаться. Если коллеги такое решение примут, я буду признательна за доверие. Дело в том, что у нас, в соответствии с регламентом, кандидатуры выдвигает совет старейшин Общественной палаты. И я так думаю, они уже общаются друг с другом и выстраивают список возможных комиссий, продумывают варианты.
— Как трансформировалась работа ОП РФ в период коронавируса?
— Первое, что мы сделали, как только стало понятно, что не миновать ограничений на проведение мероприятий и передвижение, мы внесли изменения в регламент Общественной палаты. Эти изменения позволили нам все заседания в режиме видеосвязи приравнять к очным, поэтому мы не останавливали свою работу ни на минуту. Проводились заседания совета ОП РФ, общественные слушания в течение всего этого периода, был проведен ряд мероприятий. Мы готовили пакет предложений по поддержке третьего сектора — это все тоже проходило в формате онлайн-обсуждений, поэтому мы перестроились достаточно быстро. Вот этот смешанный формат, когда тот, кто может явиться, находится в помещении, а тот, кто не может, участвует в обсуждении дистанционно, он себя зарекомендовал достойно. Для такого института гражданского общества, как Общественная палата, это действительно хорошая платформа.
Сотрудники коммунальных служб перед выездом на дезинфекцию улиц Москвы
11 июня, 14:39
Замглавы ОП недоволен ситуацией с контролем дезинфекции
— Отменять такой формат работы после пандемии не планируете?
— Нет. У нас прописано, что если есть возможность собраться, то, конечно, мы собираемся в одном помещении. Но если кто-то не может присоединиться, но готов подключиться в удаленном режиме, то мы засчитываем явку этому человеку. Он может высказаться, принять участие в обсуждении и проголосовать.
— Как сейчас продвигается работа по подготовке общественных наблюдателей на голосование по Конституции? Наложила ли пандемия свой отпечаток?
— До начала ограничений мы работу эту запустили, подписали соглашение с несколькими политическими партиями, с общероссийскими общественными объединениями. Начали собирать документы, вести онлайн-обучение наблюдателей. Как только ограничительные меры были отменены, мы эту работу продолжили. У нас подписаны соглашения с 18 политическими партиями. И если брать в расчет всю систему Общественных палат субъектов и Общественную палату РФ, то суммарно около 1400 общественных организаций тоже подключились к этой работе, подписали соглашения и готовы предоставить своих наблюдателей. Кроме того, и в индивидуальном порядке каждый гражданин России тоже может стать наблюдателем. Документы подаются в Общественную палату региона или в ОП РФ. На стартовой странице нашего сайта находится достаточно большой баннер, по которому можно перейти на специально созданный для этого сайт "Общественный наблюдатель.рф". Там есть вся актуальная информация. Прямо сейчас у нас зарегистрировано более 280 тысяч кандидатов в наблюдатели.
Конституция РФ
17 июня, 16:36Голосование по поправкам в Конституцию
ОП зарегистрировала 280 тысяч кандидатов в наблюдатели на голосовании
— Были ли какие-то особенности работы с партиями? Ведь обычно они не выступают наблюдателями.
— С самого начала мы исходили из того, что процедура назначения наблюдателей должна быть максимально открытой для всех заинтересованных сторон. Иногда можно слышать, что есть только наблюдатели от Общественной палаты. Это совершенно не соответствует действительности. Наблюдателей делегируют общественные объединения и организации, политические партии, кроме того, любой гражданин индивидуально может предложить свою кандидатуру. И на сегодняшний день все политические партии, которые обратились в Общественную палату России, подписали с нами соглашения о сотрудничестве. Здесь не может быть ни для кого отказа.
— А как сами партии восприняли такой новый для них формат работы?
— Конечно, сидя в Общественной палате за круглым столом, они перебросились друг с другом колкостями, но тем не менее они достаточно единодушно и положительно высказались в отношении возможности делегировать наблюдателей от партий. Сложностей в отношении партий к этому вопросу я не заметила.
— В чем состоит сам процесс подготовки наблюдателей?
— У нас создана специализированная рабочая группа, которая занимается организацией и подготовкой общественного наблюдения за ходом общероссийского голосования. Они разработали что-то вроде кодекса. И эти документы как раз разъясняют процедурные требования, правила поведения на участке, вне участка. Дело в том, что общественное наблюдение будет организовано для всех точек голосования, в том числе для тех, которые будут осуществляться вне участка. И сейчас ведется активная работа по разъяснению положения, которое утвердил ЦИК. Кроме того, мы разъясняем наблюдателям их права и обязанности, их статус.
— В каком состоянии сейчас находится ежегодный форум "Сообщество"? Какие города и ключевые темы уже определены?
— Из-за пандемии коронавируса три форума были перенесены. Темы намечены, города тоже. Мы хотим понять, прежде всего какова санитарно-эпидемиологическая обстановка в тех регионах, которые были ранее намечены. В Сочи предполагалась тема "Поддержка семьи как национальный приоритет", в Барнауле — "Развитие аграрных территорий". В течение ближайшего времени мы проясним ситуацию с тем, сняты или не сняты в соответствующих округах ограничения, есть ли возможность проведения массовых мероприятий. И сразу вернемся к вопросу. Самое главное — здоровье людей. Никто не готов проводить форум ради форума, форумы нужны людям. Нужно разобраться с этим и понять, в какие даты регионы были бы готовы к принятию этих мероприятий.
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
16 июня, 15:37Голосование по поправкам в Конституцию
В ОП рассказали об интересе россиян к поправкам в социальной сфере
— Что еще на повестке дня?
— Сейчас мы готовимся к проведению фестиваля "Добрые люди". Это фестиваль гражданского общества, он будет проходить с 29 августа по 6 сентября в парке "Музеон". Надеюсь, что к тому моменту все уже будет хорошо.
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РоссияЛидия МихееваОбщественная палата РФИнтервью - Авторы
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