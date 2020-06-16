Определен новый состав Общественной палаты

"Конкурсный отбор проводился по 14 направлениям общественной деятельности. В этом году было принято решение проводить отбор по новому направлению — "Развитие института независимого общественного наблюдения". В течение 30 дней кандидаты могли сдать документы для участия в конкурсе, а затем в течение 15 дней уже утвержденные члены Палаты (из президентского списка и избранные от регионов) выбирали по три представителя НКО в 13 направлениях деятельности и четыре представителя — еще по одному направлению", - сообщили в пресс-службе.