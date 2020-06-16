МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Определен новый состав Общественной палаты РФ, в него вошли Мария Бутина, Екатерина Мизулина, Александр Галушка, Павел Красноруцкий и многие другие известные личности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
"Мария Бутина – российский предприниматель и общественный деятель, долго удерживаемая американскими властями в тюрьме после ареста в июле 2018 года. Мария Бутина также входит в состав Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой", - сообщили в пресс-службе.
Екатерина Мизулина, также вошедшая в новый состав ОП РФ, – общественный деятель, один из руководителей Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, а также директор "Лиги безопасного интернета", дочь сенатора Елены Мизулиной.
"Александр Галушка – член наблюдательного совета Россельхозбанка, в 2013 – 2018 годах – Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Хорошо известен в предпринимательских кругах, поскольку являлся одним из первых руководителей "Деловой России", - указали в пресс-службе.
Кроме того, в новом составе числятся руководитель Ассоциации генетической безопасности Елена Шаройкина, бывший заместитель министра культуры России Павел Пожигайло, генеральный директор ООО "Музыкальный лейбл Блэк Стар" Павел Курьянов, вице-президент РОО "Федерация дзюдо города Москвы" Дмитрий Кузнецов.
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Кроме того, в новый состав также вошли президент Союза частных предприятий в сфере безопасности "Содружество миротворец" Михаил Аничкин, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий и другие.
"Конкурсный отбор проводился по 14 направлениям общественной деятельности. В этом году было принято решение проводить отбор по новому направлению — "Развитие института независимого общественного наблюдения". В течение 30 дней кандидаты могли сдать документы для участия в конкурсе, а затем в течение 15 дней уже утвержденные члены Палаты (из президентского списка и избранные от регионов) выбирали по три представителя НКО в 13 направлениях деятельности и четыре представителя — еще по одному направлению", - сообщили в пресс-службе.
Всего на конкурсной основе в ОП РФ прошли 43 человека. Процедура состоялась в соответствии с Федеральным законом "Об Общественной палате Российской Федерации" и завершилась в срок. Ранее 40 членов Палаты были утверждены указом президента РФ, 84 члена Палаты были избраны региональными общественными палатами. Совместно они будут осуществлять свою деятельность в рамках нового состава до 2023 года.