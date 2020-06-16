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Определен новый состав Общественной палаты
Определен новый состав Общественной палаты РФ, в него вошли Мария Бутина, Екатерина Мизулина, Александр Галушка, Павел Красноруцкий и многие другие известные... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:34
россия
мария бутина
павел красноруцкий
общественная палата рф
общество
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Мария Бутина: о кризисе законности и демократии в США
О кризисе демократии в США, политических аспектах ареста Марии Бутиной и о принятом в России законе об иноагентах. - Если вы гражданин России, нужно быть осторожнее за рубежом. Борешься за мир, а оказывается можешь жертвой политических игр. - Мария Бутина: издевательств и судилищ над людьми, которые были со мной, допускать нельзя. - Не хочется, чтобы о моем деле говорили как о пропаганде. Буду рассказывать миру о том, как все было на самом деле. - Дело Марии Бутиной - вопиющий случай. В обвинении не было указано ни одного действия, по которым можно было бы предъявить статью об иностранных агентах. - Любой студент получающий грант из других стран, попадает в США об иногента. - "Был бы человек, статью всегда найдем", - к сожалению, сегодня это про США.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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россия, мария бутина, павел красноруцкий, общественная палата рф, общество

Определен новый состав Общественной палаты

19:34 16.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Определен новый состав Общественной палаты РФ, в него вошли Мария Бутина, Екатерина Мизулина, Александр Галушка, Павел Красноруцкий и многие другие известные личности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
"Мария Бутина – российский предприниматель и общественный деятель, долго удерживаемая американскими властями в тюрьме после ареста в июле 2018 года. Мария Бутина также входит в состав Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой", - сообщили в пресс-службе.
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Екатерина Мизулина, также вошедшая в новый состав ОП РФ, – общественный деятель, один из руководителей Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, а также директор "Лиги безопасного интернета", дочь сенатора Елены Мизулиной.
"Александр Галушка – член наблюдательного совета Россельхозбанка, в 2013 – 2018 годах – Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Хорошо известен в предпринимательских кругах, поскольку являлся одним из первых руководителей "Деловой России", - указали в пресс-службе.
Кроме того, в новом составе числятся руководитель Ассоциации генетической безопасности Елена Шаройкина, бывший заместитель министра культуры России Павел Пожигайло, генеральный директор ООО "Музыкальный лейбл Блэк Стар" Павел Курьянов, вице-президент РОО "Федерация дзюдо города Москвы" Дмитрий Кузнецов.
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Кроме того, в новый состав также вошли президент Союза частных предприятий в сфере безопасности "Содружество миротворец" Михаил Аничкин, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий и другие.
"Конкурсный отбор проводился по 14 направлениям общественной деятельности. В этом году было принято решение проводить отбор по новому направлению — "Развитие института независимого общественного наблюдения". В течение 30 дней кандидаты могли сдать документы для участия в конкурсе, а затем в течение 15 дней уже утвержденные члены Палаты (из президентского списка и избранные от регионов) выбирали по три представителя НКО в 13 направлениях деятельности и четыре представителя — еще по одному направлению", - сообщили в пресс-службе.
Всего на конкурсной основе в ОП РФ прошли 43 человека. Процедура состоялась в соответствии с Федеральным законом "Об Общественной палате Российской Федерации" и завершилась в срок. Ранее 40 членов Палаты были утверждены указом президента РФ, 84 члена Палаты были избраны региональными общественными палатами. Совместно они будут осуществлять свою деятельность в рамках нового состава до 2023 года.
Москва
8 июня, 15:51
ОП объявила конкурс в общественные советы при федеральных органах власти
31001436
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РоссияМария БутинаПавел КрасноруцкийОбщественная палата РФОбщество
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