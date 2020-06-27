История проведения выпускных вечеров в учебных заведениях России

Традиция проведения выпускных вечеров в России восходят ко временам царствования Петра I.

Считается, что первый в российской истории выпускной вечер состоялся в 1718 году в Москве в школе математических и навигационных наук. В дальнейшем выпускные вечера стали праздноваться в Морской академии и других учебных заведениях.

Церемония выпускного вечера включала выдачу аттестатов, напутствие директора и преподавателей, а затем праздничный банкет.

Поначалу выпускные вечера являлись исключительно мужской привилегией, девушки на такие мероприятия не допускались. Появление молодых дворянок стало возможным лишь в XIX веке в качестве гостей. С приходом девушек на выпускные пришла традиция бала и танцев.

После Октябрьской революции 1917 года и до середины 1930-х годов выпускные вечера проходили в форме торжественных линеек, на которых директор школы вручал бывшим ученикам аттестаты. Впоследствии выпускные стали проходить с танцевальными вечерами.

Выпускной вечер 1941 года проходил 20 и 21 июня – перед началом Великой Отечественной войны. В военное время эти праздники не проводились, выпускные вечера были возобновлены после Победы над фашистской Германией в 1945 году.

В Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) выпускные вечера с 27 июня 1968 года превратились в общегородское торжество "Алые паруса". Тогда ленинградские школьники впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Появление парусника было навеяно большой популярностью одноименного фильма по повести Александра Грина. С тех пор праздник проводился ежегодно . Роль галиота с алыми парусами исполняли самые разные корабли. Известно, что в 1970 году это была шхуна "Ленинград". Позднее в его образе представали трехмачтовый "Мир", корабль "Штандарт", шхуна "Балтиец" и шведский парусник Tre Kronor of Stockholm. Помимо водной феерии для выпускников проводились выступления музыкантов, викторины и конкурсы.

Традиция всем городом отмечать вступление вчерашних школьников во взрослую жизнь прервалась в 1979 году и была возрождена 24 июня 2005 года. С этого времени городское событие Петербурга обрело международное звучание, "Алые паруса" были внесены в реестр мирового событийного туризма и рекомендованы к посещению в 20 странах Европейского союза.

По традиции , помимо выпускников петербургских школ и системы профессионального образования в "Алых парусах" также принимают участие лучшие выпускники из российских регионов.

В Москве в большинстве школ выпускной начинался вечером в 20.00-22.00, а заканчивался около полуночи. После этого для выпускников было предусмотрено продолжение вечера в кафе или клубах, а также прогулках по городу и загородных поездках. Традиционными для московских выпускников стали места – Красная площадь, Воробьевы горы, Поклонная гора. Некоторые выпускники вместе с родителями катались на теплоходах по Москве-реке и каналу имени Москвы.

Особый праздник ждал медалистов в начале 2000-х годов. Для них в Гостином дворе от имени мэра Москвы проводился бал и концерт

Выпускные балы также проходили в Государственном Кремлевском дворце, Гостином дворе, Московском дворце молодежи, концертном зале "Россия".

В 2009 году впервые выпускной бал прошел на Красной площади и в Гостином дворе – этой чести были удостоены вчерашние школьники, получившие "золотые" и "серебряные" медали.

В последние годы выпускные вечера в Москве проводятся в Парке Горького с восьми часов вечера до шести утра. Выпускники сами выбирали артистов, которых хотели видеть на празднике. Вечер сопровождался праздничным салютом.

С 2017 года онлайн-вечеринка "Основной выпускной" проходит в группе "Ночной контакт". Выпускники со всей страны собираются на площадке социальной сети, чтобы вместе с любимыми артистами отпраздновать окончание школы в режиме реального времени. По традиции программы зрители в прямом эфире выбирают мисс и мистера выпускной – авторов фотографий, набравших наибольшее число лайков.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса Министерство просвещения России рекомендовало организовать для школьников онлайн-выпускные.

Двенадцать регионов Российской Федерации будут проводить выпускные вечера в очном формате, в пятнадцати регионах в части муниципалитетов они будут проходить в очном формате , а в части – в онлайн-формате через социальные сети и видеотрансляцию. Пятьдесят семь регионов определили, что будут проводить выпускные вечера только в онлайн-режиме.

Общефедеральный "Выпускной-2020" пройдет 27 июня для всех школьников страны. Праздничное мероприятие состоится в онлайн-формате и объединит выпускников российских школ на площадке официального сообщества Минпросвещения России в соцсети "ВКонтакте". С 12 часов по московскому времени в рамках праздничной онлайн-программы выпускников начнут поздравлять выдающиеся педагоги, директора школ, ректоры вузов и родители из разных регионов страны. Выпускников поздравит президент России Владимир Путин, с напутствиями к ребятам обратятся министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, региональные министры.

Центральное празднование будет дополнено множеством онлайн-мероприятий, проводимых регионами. Выпускников 2020 года ждет самый массовый в истории групповой видеозвонок с педагогами, который пройдет в социальной сети "Одноклассники", в нем одновременно примут участие 100 учителей.

В 18 часов по московскому времени для выпускников 2020 года начнется праздничный концерт под названием "Основной Выпускной", организованный соцсетью "ВКонтакте". Также в программе – конкурсы с призами, многочисленные мастер-классы и флешмобы.

Финальной частью выпускного станет праздник "Алые паруса" , который в этом году пройдет в телевизионном формате. Прямую трансляцию концертной программы проведет 5-й канал, а кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига "Россия" по акватории Финского залива будут транслировать также и все центральные телеканалы. В этом году бриг "Россия" пройдет не в акватории Невы, а в Финском заливе. Корабль с алыми парусами и фейерверк смогут увидеть не только жители северной столицы, но и все россияне.