На Красной площади начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы

"Такого в Кремле еще не было": что ждать от парада Победы — 2020

"Такого в Кремле еще не было": что ждать от парада Победы — 2020

В параде на Красной площади примут участие более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов. Парадный строй сформирован из 40 пеших расчетов, состоящих из военнослужащих вооруженных сил и других силовых ведомств, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев.