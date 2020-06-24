Межгосударственные отношения России и Таджикистана

Президент России Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон во время встречи. 10 октября 2017

Основополагающим договорно-правовым документом является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1993). Всего к настоящему времени подписано свыше 150 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, регулирующих вопросы сотрудничества в политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях.

Таджикистан – стратегический партнер и союзник России в Центрально-Азиатском регионе. Российско-таджикистанские отношения отличает насыщенность политического диалога , высокий уровень доверия и плотный характер кооперации в различных областях.

Президент Российской Федерации Владимир Путин трижды посещал Таджикистан с официальным визитом (16-17 октября 2004 года, 5 октября 2012 года и 27-28 февраля 2017 года).

27 февраля 2017 года в ходе переговоров на высшем уровне Владимир Путин и Эмомали Рахмон обменялись мнениями по перспективам торгово-инвестиционного, культурного и научно-образовательного взаимодействия двух стран. Кроме того, Путин вручил орден Александра Невского президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и орден Дружбы – министру иностранных дел республики Сироджидину Аслову.

По итогам российско-таджикистанских переговоров был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве.

Владимир Путин также неоднократно посещал Таджикистан с рабочими визитами (5 июля 2000 года, 26-28 апреля 2003 года, 5-6 октября 2007 года, 27 февраля 2018 года).

Очередной рабочий визит президента России в Таджикистан состоялся 14-15 июня 2019 года. В Душанбе Владимир Путин принял участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. "На полях" саммита состоялась встреча президента России с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Дмитрий Медведев в качестве президента России трижды посещал Таджикистан: дважды (29 августа 2008 года и 2 сентября 2011 года) с официальными визитами и один раз с рабочим визитом для участия в торжественной церемонии пуска в эксплуатацию Сангтудинской ГЭС-1 (30-31 июля 2009 года). В качестве председателя правительства РФ (2012-2020) Дмитрий Медведев посетил Таджикистан с официальным визитом 31 мая 2018 года.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дважды посещал Москву с официальными визитами в апреле 1999 года и в апреле 2019 года, и один раз с государственным визитом – в октябре 2009 года.

в октябре 2017 года. С рабочими визитами президент Таджикистана находился в России в апреле и в октябре 2005 года, в феврале 2009 года, в августе 2010 года, в июле и августе 2013 года, в феврале 2014 года, в октябре 2015 года

Лидеры России и Таджикистана регулярно встречаются в рамках мероприятий по линии СНГ, ОДКБ, ШОС.

9 июня 2018 года состоялась встреча Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай).

14 июня 2018 года по приглашению президента России Владимира Путина президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу.

Ведется диалог по линии министерства иностранных дел.

8-9 апреля 2018 года министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов посетил с официальным визитом Россию.

4-5 февраля 2019 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Таджикистан с официальным визитом. Состоялись встречи с президентом Республики Эмомали Рахмоном и министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином (Сироджиддин Аслов поменял русифицированную фамилию на таджикский лад).

Поддерживаются межпарламентские и межведомственные связи.

Торгово-экономические связи РФ и Таджикистана основываются на межправительственных соглашениях о торгово-экономическом сотрудничестве (соглашение о свободной торговле) от 10 октября 1992 года и об углублении экономического сотрудничества и развития интеграционных связей от 27 февраля 1995 года.

По данным ФТС РФ, внешнеторговый оборот России и Таджикистана в 2019 году составил 990 миллионов долларов (в 2018 году – 893,9 миллиона долларов), в том числе российский экспорт – 953,1 миллиона долларов и импорт – 36,9 миллиона долларов.

В январе-апреле 2020 года внешнеторговый оборот между странами составил порядка 270 миллионов долларов , из них экспорт – порядка 261 миллион долларов, импорт – 9 миллионов долларов.

Российский экспорт представлен минеральными продуктами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них, продукцией химической промышленности и др. Основу российского импорта составляют текстиль и обувь, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

В 2002 году странами было подписано соглашение о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.

В 2006 году в Душанбе было открыто Торговое представительство Российской Федерации.

Россия является ведущим экономическим партнером Таджикистана и одним из ключевых инвесторов в его экономику. Доля РФ во внешнеторговом обороте страны является самой крупной и составляет более одного миллиарда долларов – около 25%. Общий объем российских накопленных прямых капиталовложений составляет 1,6 миллиарда долларов – 17,2% от всех иноинвестиций.

Самый крупный российский инвестиционный проект в республике – Сангтудинская ГЭС-1, построенная в 2009 году при содействии ОАО "Интер РАО". Станция вносит существенный вклад в энергоснабжение таджикской экономики, обеспечивая 11% выработки всей электроэнергии Таджикистана.

В 2003 году началось взаимодействие группы "Газпром" с Республикой Таджикистан – с правительством республики было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли сроком на 25 лет (до 2028 года). Оператором по реализации проектов на территории этой страны было назначено ЗАО "Газпром зарубежнефтегаз" (ныне Gazprom International). В 2006 году в Таджикистане было открыто представительство Gazprom International, а в 2008 году "Газпром" и правительство Таджикистана подписали Соглашение об основных принципах проведения геологического изучения недр Таджикистана, ставшее основополагающим документом для реализации проектов на территории республики. В 2010-2013 годах "Газпром" провел работы по бурению разведочной скважины "Шахринав-1п" – самой глубокой в Центральной Азии (6450 метров).

На рынке высоких технологий Таджикистана активно работают крупные российские компании – ООО "Таком" (торговая марка "Билайн") и ЗАО "Мегафон Таджикистан".

Российская компания "Тролза" поставляет в республику машинокомплекты, из которых в Душанбе собирают современные троллейбусы.

В феврале 2017 года РФ и Таджикистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Таджикистан рассматривается как одна из ключевых стран буферной зоны между Россией и Афганистаном, который вновь становится самой горячей точкой планеты в плане активности террористов. С 2014 года реализуется первый этап программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана, которым из России передается широкая номенклатура вертолетной техники, бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и боеприпасов. За пять лет Вооруженные силы Таджикистана получили оружия и военной техники на 122 миллиона долларов. В октябре 2019 года российские военнослужащие безвозмездно передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения (радиолокационные станции и модернизированные бронемашины БРДМ-2М) на сумму 320 миллионов рублей.

С 1989 года в Таджикистане дислоцировалась 201-я мотострелковая дивизия ВС СССР/России, подразделения которой в 2004 году были преобразованы в 201-ю российскую военную базу. Это крупнейший зарубежный военный объект России. База дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Численность военнослужащих – около 7,5 тысячи человек. В соответствии с Соглашением о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Республики Таджикистан (2012) пребывание российской базы в республике продлено до 2042 года

Сохраняется важность гуманитарного взаимодействия для решения вопросов смягчения последствий стихийных бедствий и социально-экономической ситуации в республике. Гуманитарная помощь Таджикистану носит регулярный характер. Из всех стран, оказывающих гуманитарную помощь Таджикистану, доля России самая высокая (в 2019 году объем помощи составил 36%).

Высока востребованность российского высшего образования в Таджикистане. Всего на территории Российской Федерации проходят обучение свыше 20 тысяч граждан Таджикистана. В стране открыты филиалы российских вузов: МГУ им. Ломоносова, МИСиС, МЭИ и Российско-Таджикский (Славянский) университет, где обучаются более семи тысяч таджикистанских студентов.

В Таджикистане работают четыре центра фонда "Русский мир".

В Душанбе действует Представительство Россотрудничества – Российский центр науки и культуры – регулярно проводящий культурно-просветительские мероприятия.

Оказывается содействие в обучении русскому языку граждан Таджикистана.

В апреле 2019 года по итогам переговоров Владимира Путина и Эмомали Рахмона было подписано соглашение о строительстве в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде.

Активно развиваются контакты в культурной сфере. В 2018 году в Москве и в Санкт-Петербурге прошли Дни культуры Таджикистана в России.

Важное значение придается взаимодействию с Таджикистаном в миграционной сфере.

В России ежегодно находятся около 1,2 миллиона таджикских граждан . Гражданам республики предоставлены максимально возможные для нечленов ЕАЭС преференции: возможность пребывания в России в течение 15 дней без постановки на учет, оформление патента на работу сроком до трех лет.