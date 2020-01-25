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В Таджикистане отчитались о гуманитарной помощи стране в 2019 году
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РИА Новости

В Таджикистане отчитались о гуманитарной помощи стране в 2019 году

15:59 25.01.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПогрузка гуманитарной помощи населению Таджикистана
Погрузка гуманитарной помощи населению Таджикистана
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Погрузка гуманитарной помощи населению Таджикистана. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 25 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Гуманитарную помощь Таджикистану в минувшем году оказали 55 стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщает статистическое агентство страны.
Размер гуманитарной помощи от стран-доноров за прошлый год по сравнению с 2018 годом увеличился на 6,3 миллиона долларов - до более чем 54,7 миллиона долларов.
В общей сложности республика получила свыше 18,3 тысячи тонн гуманитарной помощи.
В Таджикистан в качестве гуманитарной помощи поступили, в частности, мука, растительное масло, лекарства, медикаменты, ГСМ.
Самый большой объем помощи за минувший год поступил из России (36%), Китая (22%) и Узбекистана (8,3%).
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17 января, 11:14
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