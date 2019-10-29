Россия бесплатно передала Таджикистану оружие на 320 миллионов рублей

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия бесплатно передала Таджикистану вооружения и военную технику еще на 320 миллионов рублей, сообщает во вторник Минобороны РФ.

Таджикистан рассматривается как одна из ключевых стран буферной зоны между Россией и Афганистаном, который вновь становится самой горячей точкой планеты в плане активности террористов. Именно в Афганистан переместились тысячи боевиков из Сирии и Ирака.

"Российские военнослужащие безвозмездно передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения, общая стоимость которой составляет около 320 миллионов рублей", - говорится в релизе.

Как пояснил командующий войсками Центрального военного округа РФ генерал-полковник Александр Лапин, среди прочего Таджикистан получил радиолокационные станции и модернизированные бронемашины БРДМ-2М, "проверенную и надежную технику".

По словам генерала, новая партия техники призвана "увеличить боевой потенциал" Вооруженных сил Таджикистана и "послужить сохранению мира в регионе".

Церемония состоялась в Душанбе по завершении учений стран-участниц ОДКБ "Нерушимое братство-2019".

Как отмечали в мае этого года в МИД РФ, только за последние пять лет Россия передала Вооруженным силам Таджикистана оружия и военной техники на 122 миллиона долларов.