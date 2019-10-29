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РИА Новости

Россия бесплатно передала Таджикистану оружие на 320 миллионов рублей

12:56 29.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Печора-2М" вооруженных сил Таджикистана на совместных учениях стран СНГ
Зенитный ракетный комплекс Печора-2М вооруженных сил Таджикистана на совместных учениях стран СНГ
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Зенитный ракетный комплекс "Печора-2М" вооруженных сил Таджикистана на совместных учениях стран СНГ. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия бесплатно передала Таджикистану вооружения и военную технику еще на 320 миллионов рублей, сообщает во вторник Минобороны РФ.
Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности
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В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию
Таджикистан рассматривается как одна из ключевых стран буферной зоны между Россией и Афганистаном, который вновь становится самой горячей точкой планеты в плане активности террористов. Именно в Афганистан переместились тысячи боевиков из Сирии и Ирака.
"Российские военнослужащие безвозмездно передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения, общая стоимость которой составляет около 320 миллионов рублей", - говорится в релизе.
Как пояснил командующий войсками Центрального военного округа РФ генерал-полковник Александр Лапин, среди прочего Таджикистан получил радиолокационные станции и модернизированные бронемашины БРДМ-2М, "проверенную и надежную технику".
По словам генерала, новая партия техники призвана "увеличить боевой потенциал" Вооруженных сил Таджикистана и "послужить сохранению мира в регионе".
Церемония состоялась в Душанбе по завершении учений стран-участниц ОДКБ "Нерушимое братство-2019".
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Как отмечали в мае этого года в МИД РФ, только за последние пять лет Россия передала Вооруженным силам Таджикистана оружия и военной техники на 122 миллиона долларов.
Еще одно направление помощи – обучение таджикистанских военных как в российских вузах, так и на российской военной базе в Таджикистане, крупнейшем военном объекте ВС РФ за границей.
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Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФТаджикистанРоссияБезопасностьВ мире
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