Парад Победы в Москве на Красной площади

9 мая во время всенародного праздника – Дня Победы , согласно федеральному закону от 19 мая 1995 года "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", ежегодно проводятся военные парады в столице Российской Федерации городе Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Они осуществляются с привлечением вооружения и военной техники, использованием копий официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы.

Первый парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 24 июня 1945 года . После этого до 1995 года он проводился 9 мая в День Победы и только в юбилейные годы – в 1965, 1985 и 1990 годах.

Парад, проведенный 9 мая 1995 года в Москве в День Победы, состоял из двух самостоятельных частей . На Красной площади прошел пеший парад участников войны и тружеников тыла военных лет с подразделениями Московского гарнизона, который, по замыслу его организаторов, воспроизводил исторический Парад Победы 1945 года. На мероприятие выносилось Знамя Победы. Вторая часть парада с демонстрацией военной техники прошла на Поклонной горе.

Парад 9 мая 2000 года стал последним, в котором ветераны войны прошли по Красной площади в пешем строю . С 2001 года они находятся на трибунах в числе зрителей. Самым главным отличием парада 2001 года являлось то, что впервые в постсоветской истории его принимал гражданский министр обороны

В 2002 году впервые в парадный расчет были включены слушатели Академии гражданской защиты МЧС РФ.

На параде на Красной площади 9 мая 2005 года в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне присутствовали президент США Джордж Буш, президент Франции Жак Ширак и канцлер ФРГ Герхард Шредер. В исторической части мероприятия по Красной площади проследовала рота пехоты, рота бронетанковых войск, рота ВМФ, эскадрон кавалерии, экипированные в форму одежды и с оружием времен Второй мировой войны. Впервые с 1945 года маршем по Красной площади прошли кинологи со своими собаками . Затем по ней под десятью штандартами фронтов Великой Отечественной проехали на 130 автомобилях времен войны, специально изготовленных для торжества на автозаводе "ЗиЛ", 2,6 тысячи ветеранов войны. Прохождение военных подразделений в исторической части парада сопровождалось музыкой времен Великой Отечественной войны и мелодиями фронтовых песен. В конце парада над Красной площадью пролетели истребители авиационных групп высшего пилотажа "Русские Витязи" и "Стрижи". В заключении на 30-секундном интервале от основной группы самолетов прошла тройка штурмовиков Су-25, расцветив цветами государственного российского флага небо.

В 2005 году впервые во время проведения парада использовались мобильные камеры, которые передавали картинку из машины министра обороны, из полуторок с ветеранами и даже из самолетов, пролетевших над Красной площадью.

В 2006 году в параде впервые приняли участие солдаты и матросы контрактной службы. С 2007 года голос диктора, комментирующего происходящее на параде, звучит не только для телезрителей и радиослушателей, но и для всех, кто находится на Красной площади.

Решением президента РФ с 2008 года возобновилось участие военной техники в параде Победы на главной площади страны. Он стал состоять из трех частей: пешей, механизированной и воздушной. Военный парад 9 мая 2008 года имел ряд особенностей. В частности, все войска прошли с новыми боевыми знаменами, а участники парада были одеты в форму нового образца. Кроме того, всю гусеничную технику, чтобы не повредить дорожное покрытие, обули в "асфальтоходные гусеницы". В воздушной части парада, кроме пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи", приняли участие вертолеты , бомбардировщики, истребители, штурмовики, стратегический военно-транспортной самолет Ан-124 "Руслан". В связи с участием в параде техники его продолжительность увеличилась с 40 минут в 2007 году до одного часа.

Военный парад , посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в 2010 году на Красной площади в Москве с небывалым размахом.

В исторической части парада Победы впервые приняли участие представители стран СНГ и союзников по антигитлеровской коалиции. Всего по Красной площади прошли около тысячи иностранных военных. В Москву приехали представители армий десяти государств СНГ, а также парадные расчеты США, Великобритании, Франции и Польши. В параде приняли участие французская эскадрилья "Нормандия-Неман" и американское соединение Сухопутных войск, боевой путь которого связан с встречей союзников на реке Эльба и открытием второго фронта. Великобританию представили гвардейцы элитного Уэльского полка, олицетворяющие воинский контингент Соединенного Королевства. Польша направила в российскую столицу роту почетного караула.

Во время парада ветераны, москвичи и гости столицы смогли увидеть новейшие ракетные комплексы "Панцирь-С1" и "Тополь-М". Экипажи ВВС "раскрасили" московское небо над Красной площадью российским триколором, штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29 пролетели над главной площадью страны цифрой "65".

В 2010 году впервые с 1945 года в мероприятии не участвовали суворовцы и нахимовцы. Минобороны объяснило это тем, что подготовка к параду занимает около трех месяцев, а напряженные тренировки приводят к длительному отрыву их от плановых занятий.

В 2011 году на параде военнослужащие впервые прошли в полевой, а не парадной форме, и вместо фуражек в беретах, расцветка которых соответствует виду или роду Вооруженных сил. В следующем году участники парада были облачены в парадную, а не в полевую форму.

В 2013 году после трехлетнего перерыва возобновилось участие в параде суворовцев и нахимовцев. В нем впервые приняли участие учащиеся Аксайского казачьего кадетского корпуса (Ростовская область).

В мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек.

Впервые в параде участвовали воспитанницы кадетской школы-интерната "Московского пансиона государственных воспитанниц". Помимо российских военнослужащих, в мероприятии участвовали представители иностранных государств – парадные расчеты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая, который был представлен подразделениями почетного караула трех видов вооруженных сил – сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил.

На параде были продемонстрированы около 200 единиц военной техники, в том числе новейшие образцы отечественной бронетехники на платформе "Армата", а также "Курганца", "Бумеранга" и новейшая самоходная артиллерийская гаубица "Коалиция-СВ".

Среди новинок авиатехники зрители увидели новейший военно-транспортный самолет Ил-76МД90А . Кроме того, впервые в тактической группе "Крыло" была представлена пара многофункциональных истребителей Су-35С.

В 2017 году на параде впервые по Красной площади прошел парадный расчет военно-патриотического движения "Юнармия". Женский парадный расчет Военного университета Министерства обороны РФ впервые был одет в синие жакеты, белые юбки и черные сапоги. Раньше все женские "коробки", принимающие участие в параде Победы, одевались в форму белого цвета.

На мероприятии впервые показали технику , разработанную специально для российской арктической группировки, – зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА, которые были представлены в зимней камуфляжной расцветке. Пару новинок показали и Сухопутные войска – бронеавтомобиль "Тигр-М" и танки Т-72Б3М. Из-за плохой погоды воздушная часть парада была отменена.

9 мая 2018 года впервые в параде на Красной площади участвовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.

Среди военной техники, проехавшей по Красной площади, впервые продемонстрировали роботизированные комплексы – дистанционно управляемые "Уран-6" для разминирования местности, гусеничные дроны огневой поддержки "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Катран" и "Корсар", боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2". В воздушной части парада участвовали 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, включая пару истребителей МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" для преодоления противоракетной обороны и самолеты пятого поколения Су-57.

Главной премьерой парада Победы в 2019 году стал кабриолет на базе лимузина Aurus, специально разработанный для торжественного марша.

На этих автомобилях перед расчетами проехали командующий парадом и принимающий его министр обороны. Кроме того, в состав пешего парадного расчета впервые были включены батальон Московского университета МВД имени Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского.

Парадные расчеты Рязанского десантного училища, 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии впервые маршировали с новейшим автоматом АК-12

В 2019 году воздушную часть парада в последний момент отменили из-за плотной дождевой облачности, утром сгустившейся над Москвой.

В середине апреля 2020 года президент России Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня