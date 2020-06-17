Телеканалы заложили час десять минут на трансляцию военного парада

"Россия 1", Первый канал и НТВ в опубликованных сетках вещания указали, что парад на Красной площади начнется в 10.00. Следующие далее передачи - "Вести", "Новости" и премьера военной драмы "Операция "Дезертир" соответственно - запланированы на 11.10. Таким образом, на трансляцию парада отведен 1 час 10 минут.