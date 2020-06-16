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Протест в Мосгорсуде: жизни белых американских шпионов тоже важны!
Вчера в Московском городском суде огласили вердикт по одному из самых громких дел последнего времени: пятидесятилетнего Пола Уилана приговорили к шестнадцати... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:01
пол уилан
джон салливан
майк помпео
московский городской суд
сша
авторы
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200615/1572955779.html
Какие проблемы: пусть привезут в Россию незаконно удерживаемых Бута, летчика Ярошенко, около десятка захваченных программистов и им отдадут подданного его величества королевы Елизаветы, Канады, США и еще 3-4 стран ЕС. Пусть шпионит в ЕС.
201
Что Россия, что США, что другие страны разводят геополитическую возню в которой люди по весьма косвенным обвинениям получают сроки как за серийные убийства.
125
26
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941249_0:0:2878:1620_1400x0_80_0_0_44cd3c385ab271038b199a7905d98908.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941249_768:131:2830:1677_1400x0_80_0_0_fa7c3d7a3e1f82715e186088dc8dc391.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пол уилан, джон салливан, майк помпео, московский городской суд, сша, авторы, в мире

Протест в Мосгорсуде: жизни белых американских шпионов тоже важны!

08:00 16.06.2020 (обновлено: 08:01 16.06.2020)
30579
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Вчера в Московском городском суде огласили вердикт по одному из самых громких дел последнего времени: пятидесятилетнего Пола Уилана приговорили к шестнадцати годам колонии строгого режима за шпионаж.
Реакция Штатов оказалась ожидаемой — молниеносной и резкой. Посол США в России Джон Салливан заявил, что он "разочарован и возмущен". А спустя несколько часов, когда за океаном наступило утро, в бой вступил госсекретарь Майк Помпео. Он также выразил негодование и через твиттер потребовал "немедленного освобождения" Уилана.

При такой формулировке главы американской дипломатии, конечно, сразу хочется задать встречный вопрос: а то что?

Но, в принципе, иного ждать и не приходилось, поскольку власти США с самого начала и на очень высоком уровне уделяли большое внимание данному делу. Посол Салливан неоднократно лично приезжал на заседания суда, правда, ни разу на них не попал: из-за грифа "совершенно секретно" рассмотрение проходило в закрытом режиме. Более того, за американца активно хлопотали власти еще трех стран (Великобритании, Канады и Ирландии), поскольку у него паспорта аж четырех государств.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 17:52
Слуцкий прокомментировал заявление Помпео о приговоре Уилану
Вот и на этот раз, помимо Штатов, сразу высказалась Великобритания, чей посол в Москве заверила, что ее страна продолжит оказывать поддержку Уилану и его семье.
Что же касается самого героя истории, то его биография скроена по прямо-таки голливудским лекалам.
Полтора десятилетия службы в Корпусе морской пехоты США. В послужном списке среди прочего — две командировки в Ирак. Затем работа в службах безопасности коммерческих компаний с многочисленными разъездами по миру, включая Россию. Ну а восемнадцать месяцев назад — задержание в номере московской гостиницы и обнаружение при нем флешки с секретной информацией.
Российская сторона уверена, что Пол Уилан — американский кадровый разведчик.
По утверждению же самого бывшего морпеха, флешку ему подбросили, дело сфабриковано, это провокация и "абсурдное политическое похищение".
При оглашении вердикта Уилан прикрепил к стеклу кабинки в зале суда листок бумаги, на котором от руки было несколько кратких сообщений миру: от заявления о фиктивности суда над ним до трогательного поздравления некой Флоре с днем рождения. По информации британской Daily Mail, это его собака.
В том же рукописном обращении он обвинил Россию в оказании ему медицинской помощи. Да-да, именно так — в оказании.
Обмен шпиона: приговор американцу Уилану открывает новые перспективы?
Вчера, 16:04
Обмен шпиона: приговор американцу Уилану открывает новые перспективы?
В конце мая российские врачи сделали Уилану операцию по удалению грыжи. Ее-то он и упомянул на своем плакате как "meatball surgery" (дословно — "фрикадельковая хирургия") — в английском языке так называются экстренные операции по стабилизации пациента.
Претензии к России состоят в том, что, во-первых, ему отказали в консультации американского врача, а во-вторых, с операцией якобы необоснованно тянули, из-за чего ее в итоге пришлось проводить в срочном порядке, когда — опять-таки якобы — возникла угроза жизни.

Впрочем, в одном пункте американец ошибся — и сильно. Если любые нападки в адрес Москвы на Западе, без сомнения, воспримут благосклонно, то заявив, что "жизнь Пола имеет значение!", он покусился на святое — остро актуальное и в настоящее время неприкосновенное "Black Lives Matter".

Последние политические события на Западе предоставили множество примеров травли людей, которые рискнули утверждать, что имеет значение жизнь каждого человека (а не только афроамериканцев). В частности, именно так пару недель назад потерял работу спортивный комментатор из Сакраменто Грант Нейпир. Такая позиция ныне рассматривается как расизм, культурное присвоение и обесценивание чернокожих.
Так что со стороны успешного белого американца — в какой бы непростой ситуации он ни оказался — довольно рискованно пытаться эксплуатировать этот лозунг. Прогрессивная западная общественность может не понять подобной неполиткорректности и не проникнуться достаточным сочувствием, даже несмотря на перспективы для того оказаться в страшном русском Gulag in Siberia.
80915467728
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Пол УиланДжон СалливанМайк ПомпеоМосковский городской судСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Какие проблемы: пусть привезут в Россию незаконно удерживаемых Бута, летчика Ярошенко, около десятка захваченных программистов и им отдадут подданного его величества королевы Елизаветы, Канады, США и еще 3-4 стран ЕС. Пусть шпионит в ЕС.
16 июня, 09:00
Иван Вахромеев
19130007
Что Россия, что США, что другие страны разводят геополитическую возню в которой люди по весьма косвенным обвинениям получают сроки как за серийные убийства.
16 июня, 09:59
ВВВладимир Владимирович
81016109
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