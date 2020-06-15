Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана

"Возмущен вынесенным сегодня приговором Полу Уилану... Обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас", - написал госсекретарь в твиттере.

Он заявил, что суд проходил в режиме секретности, доказательства вины Уилана предъявлялись тайно, а свидетелей защиты лишили доступа к процессу.

Обвинение запрашивало для Уилана 18 лет колонии, вину он не признал.

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Почему суд был закрытым

В деле есть гриф "совершенно секретно", поэтому рассмотрение проходило в закрытом режиме. В частности, на заседание так и не пустили посла США Джона Салливана

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Помпео вмешательством в компетенцию судебной системы России.

"Заявления о "тайности" проведения судебного процесса неправомочны, за процессом всегда пристально следили, в том числе с американской стороны. Обвинения Уилану предъявлены очень серьезные, которые и были доказаны в суде", - сказал Слуцкий.

Как добавил депутат, что касается призывов возвращения Уилана на его родину, для этого существуют различные варианты, "и они хорошо известны американской стороне".

Возможен ли обмен

Слуцкий также заявил, что обсуждение обмена Уилана исключать нельзя, но для заключения подобных договоренностей между США и России нужна политическая воля.

"Лично я не исключал бы на корню техническое обсуждение вопроса обмена, поскольку в американских тюрьмах порой в нечеловеческих условиях и по надуманным обвинениям продолжают находиться российские граждане. Их судьба нас продолжает тревожить. Но для заключения подобных договоренностей требуются политическая воля и отдельная компетенция. Пока мы не можем рассуждать, что будет дальше", - сказал Слуцкий.

"Тяжкое преступление"

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк также счел заявление Помпео давлением на судебную систему России и назвал это недопустимым.

"В США нашли новый повод для голословных обвинений в адрес России", - сказал он.

Депутат добавил, что у следствия было достаточно прямых доказательств для обоснованного и справедливого решения суда в отношении Уилана.

"Подобные преступления во всех государствах являются в числе наиболее тяжких, за которые в некоторых странах предусмотрено пожизненное заключение", - сказал он.