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Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана
2020-06-15T18:29
дело пола уилана
пол уилан
леонид слуцкий
майк помпео
в мире
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помпео со своими требованиями может смело идти на кий
173
Почти все американцы в России шпионы. Наловить их надо побольше и обменять на незаконно удерживаемых Россиян в застенках США.
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Кадры оглашения приговора американцу Полу Уилону
Пол Уилан получил 16 лет строгого режима по делу о попытке узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ.
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2020-06-15T18:29
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дело пола уилана, пол уилан, леонид слуцкий, майк помпео, в мире

Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана

18:29 15.06.2020
42129
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Госекретарь США Майк Помпео потребовал немедленно освободить американца Пола Уилана, осужденного в России на 16 лет колонии за шпионаж.
"Возмущен вынесенным сегодня приговором Полу Уилану... Обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас", - написал госсекретарь в твиттере.
Он заявил, что суд проходил в режиме секретности, доказательства вины Уилана предъявлялись тайно, а свидетелей защиты лишили доступа к процессу.
Обвинение запрашивало для Уилана 18 лет колонии, вину он не признал.

Почему суд был закрытым

В деле есть гриф "совершенно секретно", поэтому рассмотрение проходило в закрытом режиме. В частности, на заседание так и не пустили посла США Джона Салливана.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Помпео вмешательством в компетенцию судебной системы России.
"Заявления о "тайности" проведения судебного процесса неправомочны, за процессом всегда пристально следили, в том числе с американской стороны. Обвинения Уилану предъявлены очень серьезные, которые и были доказаны в суде", - сказал Слуцкий.
Как добавил депутат, что касается призывов возвращения Уилана на его родину, для этого существуют различные варианты, "и они хорошо известны американской стороне".
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Возможен ли обмен

Слуцкий также заявил, что обсуждение обмена Уилана исключать нельзя, но для заключения подобных договоренностей между США и России нужна политическая воля.
"Лично я не исключал бы на корню техническое обсуждение вопроса обмена, поскольку в американских тюрьмах порой в нечеловеческих условиях и по надуманным обвинениям продолжают находиться российские граждане. Их судьба нас продолжает тревожить. Но для заключения подобных договоренностей требуются политическая воля и отдельная компетенция. Пока мы не можем рассуждать, что будет дальше", - сказал Слуцкий.
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"Тяжкое преступление"

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк также счел заявление Помпео давлением на судебную систему России и назвал это недопустимым.
"В США нашли новый повод для голословных обвинений в адрес России", - сказал он.
Депутат добавил, что у следствия было достаточно прямых доказательств для обоснованного и справедливого решения суда в отношении Уилана.
"Подобные преступления во всех государствах являются в числе наиболее тяжких, за которые в некоторых странах предусмотрено пожизненное заключение", - сказал он.
Уилана задержали в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита американца утверждает, что его подставили: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.
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Дело Пола УиланаПол УиланЛеонид СлуцкийМайк ПомпеоВ мире
Популярные комментарии
помпео со своими требованиями может смело идти на кий
15 июня, 18:47
kkorshunov7878
16470002
Почти все американцы в России шпионы. Наловить их надо побольше и обменять на незаконно удерживаемых Россиян в застенках США.
15 июня, 19:07
iil.1964
138152104
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