Посол США в Москве возмутился приговором Уилану

"Я разочарован и возмущен", — сказал Салливан после оглашения приговора.

По его словам, приговор Уилану был вынесен "в отсутствие доказательств". “Фундаментальное право человека - это публичный суд", - напомнил посол.

Он охарактеризовал судопроизводство в России как "тайное правосудие". "Если они так поступают с Полом, они могут поступить так с кем угодно другим", - отметил посол.

"Я намерен продолжать работать над тем, чтобы требовать доказательства по делу Пола Уилана", - сказал Салливан. По его словам, первым делом он после суда он собирается пообщаться с семьей Пола Уилана. "У нас много дел: добиться справедливости для Пола и его освобождения", - отметил он.

Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж.

Для сравнения, обвинение запрашивало для Уилана 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.

За процессом пристально следили в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение проходило в закрытом от посторонних режиме.

За время содержания под стражей Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медицинской помощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО и другие вещи.

В итоге звонки домой ему разрешили спустя 16 месяцев ареста и недавно провели операцию по удалению грыжи, но рекомендованных посольством США медиков не допустили, сочтя, что в этом нет необходимости. Посол Штатов в России Джон Салливан называл процесс над Уиланом "непрозрачным".