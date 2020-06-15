Посол США в Москве возмутился приговором Уилану

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что разочарован приговором американцу Полу Уилану, которого Мосгорсуд приговорил к 16 годам строгого режима за шпионаж.
"Я разочарован и возмущен", — сказал Салливан после оглашения приговора.
По его словам, приговор Уилану был вынесен "в отсутствие доказательств". “Фундаментальное право человека - это публичный суд", - напомнил посол.
Он охарактеризовал судопроизводство в России как "тайное правосудие". "Если они так поступают с Полом, они могут поступить так с кем угодно другим", - отметил посол.
"Я намерен продолжать работать над тем, чтобы требовать доказательства по делу Пола Уилана", - сказал Салливан. По его словам, первым делом он после суда он собирается пообщаться с семьей Пола Уилана. "У нас много дел: добиться справедливости для Пола и его освобождения", - отметил он.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж.
Для сравнения, обвинение запрашивало для Уилана 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
За процессом пристально следили в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение проходило в закрытом от посторонних режиме.
За время содержания под стражей Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медицинской помощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО и другие вещи.
В итоге звонки домой ему разрешили спустя 16 месяцев ареста и недавно провели операцию по удалению грыжи, но рекомендованных посольством США медиков не допустили, сочтя, что в этом нет необходимости. Посол Штатов в России Джон Салливан называл процесс над Уиланом "непрозрачным".
Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
Вчера, 02:05Уголовное дело Пола Уилана