Полу Уилану удалили грыжу

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обвиняемому в России в шпионаже американцу Полу Уилану провели операцию по удалению грыжи, сообщила РИА Новости в пятницу его адвокат Ольга Карлова.
"Я только что получила ответ от американского посольства, два часа назад Полу была проведена операция, успешно", - сказала собеседница агентства.
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Пол Уилан в апреле жаловался на обострение болей от грыжи в паховой области и просил разрешить осмотреть его в СИЗО, помимо российского медика, англоговорящему врачу от посольства США. Однако, по словам адвоката, суд счел, что российский врач оказал Уилану всю необходимую помощь, и отказал ему в ходатайстве.
Мосгорсуд огласит Уилану приговор 15 июня. Обвинение запросило для иностранца 18 лет колонии строгого режима, защита настаивает на оправдании.
За процессом пристально следят в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение идет в закрытом от посторонних режиме.
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Адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что ради продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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