Полу Уилану удалили грыжу

"Я только что получила ответ от американского посольства, два часа назад Полу была проведена операция, успешно", - сказала собеседница агентства.

За процессом пристально следят в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение идет в закрытом от посторонних режиме.