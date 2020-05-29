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2020-05-29T15:13
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Полу Уилану удалили грыжу
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РИА Новости

Полу Уилану удалили грыжу

15:13 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обвиняемому в России в шпионаже американцу Полу Уилану провели операцию по удалению грыжи, сообщила РИА Новости в пятницу его адвокат Ольга Карлова.
"Я только что получила ответ от американского посольства, два часа назад Полу была проведена операция, успешно", - сказала собеседница агентства.
Гражданин США Пол Уилан
20 апреля, 11:05
Посла США вновь не пустили на заседание по делу Пола Уилана
Пол Уилан в апреле жаловался на обострение болей от грыжи в паховой области и просил разрешить осмотреть его в СИЗО, помимо российского медика, англоговорящему врачу от посольства США. Однако, по словам адвоката, суд счел, что российский врач оказал Уилану всю необходимую помощь, и отказал ему в ходатайстве.
Мосгорсуд огласит Уилану приговор 15 июня. Обвинение запросило для иностранца 18 лет колонии строгого режима, защита настаивает на оправдании.
За процессом пристально следят в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение идет в закрытом от посторонних режиме.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
26 декабря 2019, 12:56
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Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. В целом, по российским законам ему грозит от 10 до 20 лет колонии.
Адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что ради продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
24 октября 2019, 12:24
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Пол УиланВладимир ЖеребенковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСергиев ПосадСШАОбщество
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