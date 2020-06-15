Великобритания продолжит оказывать поддержку Уилану и его семье

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Великобритания продолжит оказывать поддержку осуждённому в РФ за шпионаж Полу Уилану и его семье, заявила журналистам посол Великобритании в России Дебора Броннерт после судебного заседания.
"Команда британского посольства тесно сотрудничала по делу Уилана с послом США в России Джоном Салливаном и его командой, а также дипмиссиями Канады и Ирландии. Все мы оказывали консульскую поддержку Полу и его семье, и мы продолжим это делать. Мы продолжим поднимать эту тему с российскими властями, в том числе на высшем уровне", - сказала она.
Броннерт также подчеркнула, что апелляция, о которой ранее заявил сам Уилан, должна проводиться в "честном и прозрачном порядке".
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
Обвинение запрашивало для Уилана 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
За процессом пристально следили в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение проходило в закрытом от посторонних режиме.
За время содержания под стражей Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медицинской помощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО и другие вещи.
В итоге звонки домой ему разрешили спустя 16 месяцев ареста и недавно провели операцию по удалению грыжи, но рекомендованных посольством США медиков не допустили, сочтя, что в этом нет необходимости. Посол Штатов в России Джон Салливан называл процесс над Уиланом "непрозрачным".
Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.