Великобритания продолжит оказывать поддержку Уилану и его семье

"Команда британского посольства тесно сотрудничала по делу Уилана с послом США в России Джоном Салливаном и его командой, а также дипмиссиями Канады Ирландии . Все мы оказывали консульскую поддержку Полу и его семье, и мы продолжим это делать. Мы продолжим поднимать эту тему с российскими властями, в том числе на высшем уровне", - сказала она.

Броннерт также подчеркнула, что апелляция, о которой ранее заявил сам Уилан, должна проводиться в "честном и прозрачном порядке".

Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Обвинение запрашивало для Уилана 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.

За процессом пристально следили в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение проходило в закрытом от посторонних режиме.

За время содержания под стражей Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медицинской помощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО и другие вещи.

В итоге звонки домой ему разрешили спустя 16 месяцев ареста и недавно провели операцию по удалению грыжи, но рекомендованных посольством США медиков не допустили, сочтя, что в этом нет необходимости. Посол Штатов в России Джон Салливан называл процесс над Уиланом "непрозрачным".