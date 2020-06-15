Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Мосгорсуд приговорил американцак 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Обвинение запрашивало для него 18 лет колонии. Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Он намерен обжаловать приговор.

Адвокат предполагает, что Уилана могут обменять на Виктора Бута или Константина Ярошенко, которые содержатся в американских тюрьмах.

За процессом пристально следили в США , на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пустили ни разу. Так как в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение проходило в закрытом режиме.

За время содержания под стражей Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медпомощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО и прочее.

В итоге звонки домой ему разрешили спустя 16 месяцев ареста и недавно провели операцию по удалению грыжи, но рекомендованных посольством США медиков не допустили, сочтя, что в этом нет необходимости. Посол США в России Джон Салливан называл процесс над Уиланом непрозрачным.