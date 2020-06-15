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Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии
2020-06-15T12:39
дело пола уилана
джон салливан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сергиев посад
сша
пол уилан
происшествия
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Если будет обмен,то обменять одного американца на двух наших(Бута и Ярошенко).Либо..либо без досрочного освобождения -16 лет.по полной.Пусть вспомнят про права человека...и прочий западный бред.
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сергиев посад
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дело пола уилана, джон салливан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сергиев посад, сша, пол уилан, происшествия

Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии

11:16 15.06.2020 (обновлено: 12:39 15.06.2020)
30299
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обвинение запрашивало для него 18 лет колонии. Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Он намерен обжаловать приговор.
Адвокат предполагает, что Уилана могут обменять на Виктора Бута или Константина Ярошенко, которые содержатся в американских тюрьмах.
За процессом пристально следили в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пустили ни разу. Так как в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение проходило в закрытом режиме.
За время содержания под стражей Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медпомощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО и прочее.
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько
Вчера, 10:01
Президенту Арктической академии наук предъявлено обвинение в госизмене
В итоге звонки домой ему разрешили спустя 16 месяцев ареста и недавно провели операцию по удалению грыжи, но рекомендованных посольством США медиков не допустили, сочтя, что в этом нет необходимости. Посол США в России Джон Салливан называл процесс над Уиланом непрозрачным.
Следствие официально не раскрывает фабулу дела: из пресс-релиза ФСБ следовало, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
Зальцбург
9 июня, 23:57
Австрийского военного, осужденного за шпионаж в пользу России, освободили
1084261281230
Обсудить 56
Дело Пола УиланаДжон СалливанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСергиев ПосадСШАПол УиланПроисшествия
Популярные комментарии
Следующий - Карнавальный.
15 июня, 11:32
MYMake Yellowstone Great Again
2061231023
Если будет обмен,то обменять одного американца на двух наших(Бута и Ярошенко).Либо..либо без досрочного освобождения -16 лет.по полной.Пусть вспомнят про права человека...и прочий западный бред.
15 июня, 11:46
Иван Иванов
205100012
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