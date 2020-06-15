Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обвинение запрашивало для него 18 лет колонии. Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Он намерен обжаловать приговор.
Адвокат предполагает, что Уилана могут обменять на Виктора Бута или Константина Ярошенко, которые содержатся в американских тюрьмах.
За процессом пристально следили в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пустили ни разу. Так как в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение проходило в закрытом режиме.
За время содержания под стражей Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медпомощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО и прочее.
В итоге звонки домой ему разрешили спустя 16 месяцев ареста и недавно провели операцию по удалению грыжи, но рекомендованных посольством США медиков не допустили, сочтя, что в этом нет необходимости. Посол США в России Джон Салливан называл процесс над Уиланом непрозрачным.
Следствие официально не раскрывает фабулу дела: из пресс-релиза ФСБ следовало, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.