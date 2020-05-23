Случаи захвата заложников в России в 2016 – 2020 годах

2020
23 мая в Москве в здании "Альфа-банка" на улице Земляной Вал произошел захват заложников. Мужчина удерживал шестерых человек. Злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов, заложники освобождены, пострадавших нет.
9 апреля в Пятигорске 29-летний мужчина, находясь в квартире своей сестры, захватил в качестве заложников хозяйку квартиры и двух ее несовершеннолетних детей. При этом он высказал ряд требований, в том числе о передаче ему денежных средств и предоставлении возможности покинуть территорию РФ. Мужчину задержали, никто не пострадал.
15 января в Москве в здании "Москва-Сити"на Пресненской набережной неизвестный, угрожая ножом, захватил в заложники мужчину - сотрудника одной из финансовых организаций. Прибывшие на место стражи порядка освободили заложника, а злоумышленника задержали.
2019
20 ноября в квартире дома в центре Ростова-на-Дону сотрудник следственного управления захватил в заложники членов своей семьи. Он был обезврежен, а впоследствии арестован.
10 ноября стало известно, что в Магадане на улице Зайцева молодой местный житель в состоянии алкогольного опьянения в ходе застолья убил приятеля, взял в заложники девушку. От прибывших для переговоров сотрудников полиции он потребовал за освобождение потерпевшей алкоголь, продукты питания и автомобиль. В ходе специальной операции 21-летний мужчина был задержан.
2018
25 мая на востоке Москвы Александр Боровой взял в заложники семью из трех человек в доме на улице Молостовых. Злоумышленник ранил одного из заложников (мужчину), в результате чего тот скончался. Преступник был задержан и доставлен в больницу, так как нанес себе ножевое ранение при задержании. Правоохранители установили, что подозреваемый ранее заявлял в полицию о том, что якобы "черными риелторами" была незаконно отчуждена доля в его двухкомнатной квартире. В ходе допроса мужчина признал вину и пояснил, что удержание семьи и убийство супруга потерпевшей он совершил на почве личных неприязненных отношений, возникших в период проживания с ними в одной квартире.
2017
В мае в Высокогорском районе Татарстана житель Казани Ильдар Кадыров захватил в заложники двух пенсионеров. Против Кадырова ранее органы дознания возбудили уголовное дело по факту поджога автомобиля в Казани, пятеро полицейских прибыли к нему на дачу в Высокогорском районе. Понимая, что в ходе обыска будут обнаружены незаконно хранящиеся два пистолета Макарова и патроны, Кадыров открыл стрельбу по полицейским и убежал. Оторвавшись от преследователей, раненный в ноги, он захватил чету пенсионеров и потребовал отвезти в Казань на их автомобиле. Однако по дороге выпрыгнул из машины, на одном из садовых участков похитил велосипед и переоделся в женскую одежду, пытаясь скрыться. Кадыров был задержан и арестован.
23 апреля в поселке Красный берег Пермского края осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении, воспользовавшись правом свободного передвижения по поселку, захватил на улице и удерживал в качестве заложника девочку 2004 года рождения. Угрожая ей ножом, мужчина усадил ее в стоящую машину и стал угрожать водителю автомобиля, требуя вывезти его с территории поселка и исправительного учреждения. Преступные действия осужденного были пресечены местными жителями. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленник задержан.
13 февраля в городе Губкин Белгородской области сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, который захватил свою мать в заложницы. Штурм состоялся в тот момент, когда переговорщик выходил из квартиры. Злоумышленник задержан. По данным местных властей, он ранее был судим и употреблял наркотики.
2016
В ночь на 27 декабря в Москве при проведении обысков в рамках расследуемого дела предполагаемый подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции ОМВД по району Крылатское. Стреляя из ружья, мужчина ранил трех полицейских и двух сотрудников ГБУ "Жилищник". Затем он скрылся в соседней квартире и взял в заложники женщину. Впоследствии мужчина покончил с собой, а находившаяся с ним женщина была освобождена.
10 октября в городе Новотроицке Оренбургской области 36-летний местный житель на несколько часов взял в заложники бывшую супругу и двух детей и угрожал их сжечь. На место происшествия прибыли полицейские, медики, и сотрудники газовой службы. Вызволить заложников полиции помогла бабушка дебошира – она уговорила внука не предпринимать никаких противоправных действий против своих детей, бывшей супруги и выйти из квартиры. После чего мужчина вышел и его задержали. В квартире, где удерживались дети и их мать, нашли канистру, в которой оказалась вода, а не воспламеняющая жидкость, а также пневматический пистолет.
24 августа в центре Москвы бизнесмен Арам Петросян захватил четырех заложников в отделении "Ситибанка", пригрозив его взорвать. Впоследствии мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Петросян сообщил, что так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.
18 мая на востоке Москвы неизвестный в маске взял в заложники сотрудников и посетителей банка на Первомайской улице. Мужчина требовал выдать 4,7 миллиона рублей и 13 тысяч евро под угрозой взрыва. Полиция уговорила его освободить заложников, затем спецназ застрелил преступника, когда тот отказался сдаваться и возникла угроза, что злоумышленник приведет в действие свою "бомбу", которая впоследствии оказалась муляжом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости