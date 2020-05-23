Следователи прибыли на место захвата заложников в Москве

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Следователи работают на месте происшествия у "Альфа-банка" в Москве, где произошел захват заложников, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее сообщалось о проверке полицией информации о захвате заложников в отделении банка на улице Земляной Вал. Сообщалось, что мужчина удерживал шестерых человек, правоохранители существенно расширили зону оцепления вокруг здания. При этом источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что в отделении находится человек, который утверждает, что у него бомба. Сотрудники банка ушли, и "еще какой-то его приятель сам там остался, не ушел", добавил источник.
Как рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы, злоумышленник задержан.
"Следователи приехали на место, работают", - сообщила Иванова.