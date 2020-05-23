СК завел дело после захвата заложников в центре Москвы

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье о захвате заложников после инцидента в отделении банка в столице, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в субботу сообщалось о проверке полицией информации о захвате заложников в отделении банка на улице Земляной Вал в Москве. Сообщалось, что мужчина удерживал шестерых человек. При этом источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что в отделении находится человек, который утверждает, что у него бомба. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.
"Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 206 УК РФ (захват заложника)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все заложники освобождены, им ничего не угрожает, пострадавших нет.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова, ведомство будет контролировать ход и результаты расследования данного уголовного дела.