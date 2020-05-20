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2020-05-20T08:00
https://ria.ru/20200520/1571691726.html
Apple против США: джентльмены не могут договориться о смене правил
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РИА Новости

Apple против США: джентльмены не могут договориться о смене правил

08:00 20.05.2020
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© REUTERS / Eduardo MunozЛоготип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
© REUTERS / Eduardo Munoz
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Компания Apple оперативно ответила на критику генерального прокурора США Уильяма Барра в свой адрес.
Тот обвинил IT-гигант в отказе помогать американским правоохранительным органам и в корпоративной политике защиты персональных данных, которая угрожает национальной безопасности. Поводом послужило то, что ФБР пришлось без содействия корпорации разблокировать iPhone, принадлежавший офицеру из Саудовской Аравии, который в декабре прошлого года совершил теракт на авиабазе во Флориде.
По словам генпрокурора, подобная возмутительная позиция Apple дополняется ее активным сотрудничеством с "авторитарными режимами" (речь, разумеется, о России и Китае), чтобы "дать этим правительствам возможность массовой слежки".

Apple назвала заявления Барра "лживыми". По словам компании, ответ на первые запросы ФБР последовал уже спустя несколько часов после атаки на авиабазу: "Мы предоставили всю информацию, которая у нас была, включая резервную копию iCloud, сведения об аккаунте и данные транзакций со множеством аккаунтов, мы оказывали техническую поддержку и помощь с расследованием офисам ФБР в Джексонвилле, Пенсаколе, Нью-Йорке в течение следующих месяцев".

Что же касается разблокировки аппаратов, то компания отметила, что не может этого делать, поскольку не хранит пароли клиентов. Более того, Apple фактически обвинила власти в стремлении "ослабить шифрование и другие меры безопасности, которые защищают миллионы пользователей и нашу национальную безопасность".
Баррная стойка. Или как Большой Брат в яблочко не попал
19 мая, 17:26На грани
Баррная стойка, или Как Большой Брат в "яблочко" не попалБар – это единица давления. Правда, с одной "р". Но, если давишь на патриотические чувства, одной мало. Поэтому вторая "р" у генпрокурора США Барра тоже не лишняя. Хотя его нажим на Apple даже рычанием не назовешь. Так, скулеж.
Это, кстати, не первый конфликт такого рода. Весной 2016-го Apple уже схлестывалась с компетентными органами, когда тем удалось взломать iPhone террориста, убившего вместе с женой 14 человек в калифорнийском Сан-Бернардино. Компания пообещала усилить свои системы безопасности.
Российский МИД, комментируя новый виток противостояния Apple — США, к которому уже по традиции приплели и Москву, точно подметил, что ситуация за океаном достигла "очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись".
В связи с происходящими в мире событиями частенько вспоминают пословицу про джентльменов, которые меняют правила, когда перестают выигрывать по старым. К нынешней истории она также подходит, но приобретает новый и довольно неожиданный аспект.

Идея защиты персональных данных от кого бы то ни было, включая государство, выросла из самых основ западных — и особенно американских — представлений о правах человека, демократии и неприкосновенности частной жизни. И она действительно в свое время послужила фундаментом современных информационных технологий, что позволило Западу говорить о превосходстве — и технологическом, и моральном — над конкурентами.

То, что реальность куда менее радужна, очевидно уже большинству. Слишком уж частыми и явными стали свидетельства того, что "все мы под колпаком у Мюллера", и дело далеко не только в расширившихся возможностях государства по надзору за гражданами. Даже более неприятно вторжение коммерческих структур в частную жизнь людей. Например, поразительная точность контекстной рекламы свидетельствует, насколько масштабна осведомленность бизнеса.
Штаб-квартира компании Apple в Купертино перед началом презентации
19 мая, 02:05
Apple ответила на обвинения в сговоре с Россией
Да и сами правила меняются очень быстро — и, кстати, довольно давно. Достаточно вспомнить знаменитый Патриотический акт 2001 года, предоставивший беспрецедентные права американским спецслужбам в слежке. А в последние годы изменения столь грандиозны, что мир и фактически, и формально живет уже по новым принципам. Причем тенденция едина для всех, и нет разницы — несмотря на всю традиционно обличительную в отношении неугодных стран риторику Вашингтона — между Штатами и Китаем или Европой и Россией.
Apple, как и прочие глобальные IT-гиганты, находится в общем тренде. К слову, корпорация действительно выполнила требование отечественного законодательства и около полутора лет назад перенесла в Россию обработку персональных данных своих местных клиентов — факт, который крайне возмутил американского генпрокурора.
В общем, верить в идейную принципиальность детища Стива Джобса не получается никак. В новом конфликте компании с властями США видится скорее нежелание корпорации признавать подчиненность национальной иерархии. Ведь хотя Apple по происхождению является американской, она, как и остальные ее коллеги-конкуренты, мыслит в логике глобализованного мира — где они сами устанавливают правила, а не подчиняются чужим.
Но, пожалуй, даже более интересно, что мир наблюдает публичную склоку "джентльменов" из-за правил игры. То есть то, что по определению должно быть скрыто за кулисами, где "белые люди" келейно договариваются между собой, чтобы затем в очередной раз успешно облапошить "аборигенов", севших с ними играть и вдруг начавших выигрывать.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
18 мая, 19:11
МИД прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией
А ведь произошедшее не является чем-то уникальным. Схожие ситуации множатся на глазах, охватывая трещинами расколов — с публичными скандалами и "битьем посуды" — некогда единый Запад, включая самые монолитные и влиятельные его части. И непонятно, что хуже для него — если участники процесса не понимают, что пилят сук, на котором сидят, или если они все понимают, но кризис системы зашел так далеко, что там не видят вариантов своего коллективного спасения.
Впрочем, каким бы ни был ответ, для остальной планеты это, пожалуй, хорошая новость, поскольку означает, что растут шансы на успешное переустройство мира без подковерного шулерства отдельных участников, искренне считающих себя выше и лучше остальных.
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Уильям БаррФБРApple iPhoneAppleСтив ДжобсЕвропаСШААвторыВ мире
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