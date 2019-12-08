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ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
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РИА Новости

ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом

21:03 08.12.2019
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© AP Photo / Cliff OwenЗдание ФБР в Вашингтоне, США
Здание ФБР в Вашингтоне, США
© AP Photo / Cliff Owen
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. ФБР рассматривает стрельбу, которую устроил на военной базе саудовский офицер, как акт терроризма, заявила спецагент ФБР Рейчел Рохас.
"Мы работаем исходя из предположения, что это акт терроризма", - заявила она на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.
Полиция на месте преступления
Вчера, 19:39
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В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Власти СШA ведут расследование. Связано ли нападение с терроризмом, пока неизвестно. Однако появились сообщения о том, что незадолго до нападения аль-Шамрани устроил вечеринку для других военнослужащих королевства, на которой демонстрировал видео стрельбы с массовым количеством жертв. Также во время стрельбы один из товарищей аль-Шамрани предположительно снимал стрельбу на видео, а еще двое саудовских военнослужащих наблюдали за ней из машины.
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Флорида Пантерз
Стрельба на авиабазе во ФлоридеФБРСаудовская АравияСШАВ мире
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