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Генпрокурор США обвинил Apple в сговоре с Россией
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РИА Новости

Генпрокурор США обвинил Apple в сговоре с Россией

18:37 18.05.2020 (обновлено: 18:51 18.05.2020)
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple
© AP Photo / Ng Han Guan, File
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую телекоммуникационную компанию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его мнению, организовать слежку за гражданами.
"Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры (обработки) данных, чтобы правительства этих (стран) могли организовать масштабную слежку", - заявил Барр на пресс-конференции.
По его словам, компания также отключила некоторые опции, за которые выступали "защитники демократии", и таким образом "организуя цензуру и подавление".
Барр добавил, что в связи с таким "сотрудничеством с авторитарными режимами" у Apple нет оправданий в случае отказа сотрудничать "со странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы".
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131466016
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Уильям БаррAppleКитайСШАВ мире
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LKLeopold Kudasov
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