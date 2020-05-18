Генпрокурор США обвинил Apple в сговоре с Россией

"Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры (обработки) данных, чтобы правительства этих (стран) могли организовать масштабную слежку", - заявил Барр на пресс-конференции.

По его словам, компания также отключила некоторые опции, за которые выступали "защитники демократии", и таким образом "организуя цензуру и подавление".