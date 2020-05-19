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2020-05-19T10:38
https://ria.ru/20200519/1571647847.html
Apple ответила на обвинения в сговоре с Россией
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РИА Новости

Apple ответила на обвинения в сговоре с Россией

02:05 19.05.2020 (обновлено: 10:38 19.05.2020)
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© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира компании Apple в Купертино перед началом презентации
Штаб-квартира компании Apple в Купертино перед началом презентации
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Apple отвергла обвинения генпрокурора США Уильяма Барра в том, что политика компании по защите персональных данных угрожает национальной безопасности Штатов, а также в сотрудничестве с Москвой и Пекином. Об этом сообщило информагентство Блумберг со ссылкой на заявление IT-гиганта.
Apple отметила, что везде продает одинаковые iPhone, не хранит пароли пользователей и у нее нет возможности разблокировать защищенное устройство. Работа всех устройств выстроена таким образом, чтобы никто не мог обойти защиту системы.
"Все эти действия одинаково относятся к нашим операциям во всех странах", — подчеркнули в Apple.
Барр ранее обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его мнению, организовать слежку за своими гражданами. На это в российском МИД заявили, что подобные утверждения о "связях" американской компании Apple с Москвой вызывают только снисходительную улыбку, а Вашингтон начал использовать принцип "бей своих, чтобы чужие боялись".
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Также, по словам Барра, чтобы взломать смартфон преступника, устроившего стрельбу на военной базе во Флориде в прошлом году, у правоохранительных органов ушло целых четыре месяца, так как Apple отказалась помогать в этом, хотя преступник был связан с террористической группировкой "Аль-Каида"*. Он добавил, что последний год обсуждал с крупными технологическими компаниями варианты сотрудничества, но достичь прогресса в этом вопросе не удалось.
В Apple ответили, что отреагировали на первые запросы ФБР о получении данных спустя несколько часов после атаки и продолжали помогать на протяжении всего расследования.

"Мы предоставили каждую деталь информации, которая у нас была, включая резервную копию iCloud, информацию об аккаунте и данные транзакций со множеством аккаунтов, мы оказывали техническую помощь и помощь с расследованием офисам ФБР в Джексонвилле, Пенсаколе, Нью-Йорке в течение следующих месяцев. <...> Лживые заявления в отношении нашей компании — это оправдание, чтобы ослабить шифрование и другие меры безопасности, которые защищают миллионы пользователей и нашу национальную безопасность", — подчеркивается в заявлении корпорации.

В компании также добавили, что Apple не верит в создание инструмента обхода защиты, который бы сделал каждое устройство уязвимым для тех, кто угрожает национальной безопасности и безопасности данных пользователей.
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"Нет ничего такого, как инструмент для обхода защиты только для хороших ребят, и американский народ не должен выбирать между ослаблением шифрования и эффективным расследованием", — подчеркнули в компании.
В декабре 2019 года в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, еще восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Пентагон объявил о прекращении оперативной подготовки всех военнослужащих Саудовской Аравии, обучающихся в США, на неопределенный срок.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Уильям БаррAppleСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну да, вот она, пресловутая демократия. Совсем распоясались. Будь ты наше яблочко, тебя бы не только надкусили, но и нагнули ли бы, склонили бы не только к сотрудничеству.
19 мая, 02:40
Василий Кнутт
11600423
После скандала с прослушкой канцлера Германии и откровения Сноудена видно как америка стоит на страже мира "американского мира"
19 мая, 05:55
ddekayt
2000001
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