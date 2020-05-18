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2020-05-18T20:16
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МИД прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией
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РИА Новости

МИД прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией

19:11 18.05.2020 (обновлено: 20:16 18.05.2020)
13621
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Заявления генпрокурора США о сотрудничестве компании Apple с Россией вызывают "снисходительную улыбку", заявил РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.
"Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует. <...> Мы уже на всех уровнях, и министр иностранных дел, и его заместители, и эксперты, неоднократно предлагали США сесть за стол переговоров и прояснить все взаимные претензии и выработать алгоритм конструктивного разбора всех ситуаций. Однако пока США до этого не "созрели". Но зато "созрели" до того, что даже на своих бизнесменов в киберсфере начинают поднимать руку, что, на мой взгляд, говорит о том, то что-то не ладится в США и в том, как они управляются".
Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
Андрей Крутских
Генеральный прокурор США Уильям Барр ранее 18 мая обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его словам, организовать слежку за гражданами.
Барр добавил, что у компании, отказывающейся сотрудничать "со странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы", нет оправданий.
По словам генпрокурора, политика Аpple по защите персональных данных, в том числе от спецслужб, угрожает национальной безопасности США.
Обвинения прозвучали после того, как компания отказалась помогать разблокировать смартфон военнослужащего, устроившего стрельбу на военной базе во Флориде в декабре 2019 года.
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
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Уильям БаррАндрей КрутскихМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)AppleСШАВ мире
Популярные комментарии
ХМ, а может подать мне в международнвй суд по поводу клеветы и бездоказательности обвинений в мой адрес? Я гражданин России и моё мнение не учитывается в заявлениях. Более того, обвинения в адрес моей родины, моего государста, не подтверждённые неоспоримыми фактами доставляет мне дискомфортти вызывает перебои в работе сердца. Моральная травма развивается с каждым бездоказательным обвинением моей страны, а следовательно и меня.
18 мая, 20:32
СКСергей К
40111006
Американская Власть заявляет, что она не пасётся как у себя дома в данных, которые Эппл собирает на пользователей. Многие верят.
18 мая, 21:04
СССергей Смирнов
31102004
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