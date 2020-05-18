МИД прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией

"Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует. <...> Мы уже на всех уровнях, и министр иностранных дел, и его заместители, и эксперты, неоднократно предлагали США сесть за стол переговоров и прояснить все взаимные претензии и выработать алгоритм конструктивного разбора всех ситуаций. Однако пока США до этого не "созрели". Но зато "созрели" до того, что даже на своих бизнесменов в киберсфере начинают поднимать руку, что, на мой взгляд, говорит о том, то что-то не ладится в США и в том, как они управляются".

Андрей Крутских