Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019

© AP Photo / Patrick Semansky Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Политика американской компании Аpple по защите персональных данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает национальной безопасности Политика американской компании Аpple по защите персональных данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает национальной безопасности США и неприемлема, заявил генпрокурор Уильям Барр

Выступая в понедельник на пресс-конференции в связи с расследованием вооруженного нападения на авиабазе во Флориде, Барр напомнил, что Аpple шифрует данные на устройствах таким образом, чтобы они были доступны только пользователям.

"В таких случаях, когда пользователь ( Apple ) преступник, совершающий насильственные преступления, занимающийся незаконной транспортировкой людей, угрожающий детям, решения Apple имеют опасные последствия для общественной и национальной безопасности. На мой взгляд, это неприемлемо", - заявил Барр на пресс-конференции.

По словам генпрокурора, на то, чтобы взломать смартфон преступника, у правоохранительных органов ушло целых четыре месяца, так как Apple отказалась помогать в этом. Барр отметил, что преступник был связан с террористической группировкой "Аль-Каида"*.

По его словам, в течение последнего он года обсуждал с крупными технологическими компаниями варианты сотрудничества, но продвинуться в этом вопросе не удалось.

На контрасте генпрокурор отменил, что Саудовская Аравия тесно сотрудничала с американской стороной в расследовании и совместно с Пентагоном выработала новый механизм проверки кандидатов на прохождение подготовки в США, чтобы подобное происшествие больше не повторилось.