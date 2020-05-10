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2020-05-10T12:59
https://ria.ru/20200510/1571243248.html
Случаи захвата и освобождения пиратами судов с россиянами на борту
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РИА Новости

Случаи захвата и освобождения пиратами судов с россиянами на борту

12:58 10.05.2020 (обновлено: 12:59 10.05.2020)
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© AFP 2020 / Mohamed DahirВооруженный пират африканского региона на берегу
Вооруженный пират африканского региона на берегу
© AFP 2020 / Mohamed Dahir
Вооруженный пират африканского региона на берегу . Архивное фото

2020

10 мая стало известно, что в Гвинейском заливе пираты атаковали два судна с россиянами на борту. В двух морских милях от города Малабо, столицы Экваториальной Гвинеи, злоумышленники атаковали грузовое судно Rio Miton, воспользовавшись лестницами для посадки на корабль, и похитили россиянина. Двое членов экипажа ранены и были госпитализированы. Всего на борту находилось три человека. Второй инцидент произошел в порту Луба. По предварительным данным, пираты похитили двух россиян с грузового судна Djibloho.
19 апреля контейнеровоз Tommi Ritscher, стоявший на рейде в порту города Котону (Бенин), был атакован пиратами. В заложниках оказались восемь членов экипажа, из них трое россиян. Позднее пираты покинули территориальные воды Бенина вместе с заложниками.
2 января пираты напали на судно AMBIKA в Нигерии и похитили трех членов экипажа, среди которых двое граждан России и один индус, после чего в перестрелке убили четырех сотрудников спасательной группы ВМС страны. 7 января посольство РФ подтвердило данные о похищении двух российских моряков в Нигерии. По информации посольства, их состояние оценивается как удовлетворительное.

2019

15 августа в районе камерунского порта Дуала подверглось нападению пиратов грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежащее датской компании "Ультрабалк". Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян – старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Переговоры о сумме выкупа за моряков начались в конце августа. После выполнения незаконных требований похитителей 22 сентября команду корабля освободили. Освобождением моряков занималась компания-работодатель из Германии, сумма выкупа не разглашалась.
В ночь на 2 января контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы подвергся пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе. На его борту находились 24 человека – 23 гражданина России и один украинец. Захватчики похитили шесть россиян и потребовали выкуп за моряков. 30 января все российские моряки были освобождены.

2018

21 апреля в прибрежных водах Нигерии пиратами был похищен экипаж нидерландского судна "ФВН Рапид", включая его капитана – гражданина России. В результате усилий правоохранительных органов Нигерии и компании-судовладельца захваченный экипаж был освобожден 23 мая.
В ночь с 13 на 14 августа у берегов Габона пропал с радаров нефтяной танкер Pantelena под панамским флагом греческой компании Lotus Shipping, среди членов экипажа находилось двое россиян и 17 граждан Грузии. Для поиска судна были подключены военно-морские силы региона и Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании (UKMTO). 23 августа, благодаря американским спутникам, корабль был обнаружен пришвартованным в порту Габона Овендо. По словам капитана судна, танкер захватили пираты и девять дней удерживали экипаж. Они не причинили морякам вреда и освободили их 23 августа. При этом капитан не сообщил, на каких условиях произошло освобождение. 24 августа судно прибыло в порт Ломе (Того).

2017

15 мая в Гвинейском заливе у берегов Нигерии произошло пиратское нападение, в результате которого были похищены несколько моряков, в том числе гражданин России. 8 июня российский моряк (судно MV Glory) был освобожден.
5 февраля у берегов Нигерии примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе произошло нападение на многоцелевое двухпалубное судно BBC Caribbean, принадлежащее немецкой кампании Briese. Оно шло без груза из города Дуала (Камерун) в город Тема (Гана). Пираты подплыли на моторной лодке, открыли стрельбу и взяли судно на абордаж. Восемь членов экипажа – семь россиян и один украинец – оказались в плену, их отвезли в пиратский лагерь на берегу. При этом само судно с частью моряков не было захвачено пиратами. После сложных переговоров, в которых, помимо судовладельца, участвовали полиция Германии, посольства России и Украины в Нигерии, удалось договориться об освобождении экипажа. 5 марта семь граждан России и один гражданин Украины были отпущены из нигерийского плена.

2016

27 ноября в территориальных водах Бенина в результате бандитского нападения на судно-рефрижератор "Сароник Бриз", принадлежащего судоходной компании ООО "Дальрифер", были захвачены трое моряков – российских граждан, которые были увезены нападавшими в неизвестном направлении. Судно с остальными членами экипажа возвратилось в порт Котону (Бенин). 20 декабря похищенные российские моряки были освобождены.
23 февраля пираты захватили судно французской компании MV Bourbon, обсуживающее нефтяные месторождения. ВМС Нигерии провели спасательную операцию по освобождению судна, однако пиратам удалось захватить двух членов экипажа. Одним из захваченных заложников оказался гражданин России. 25 марта российский МИД сообщил об освобождении россиянина Ивана Рудного, который содержался в плену в Нигерии в джунглях.
В начале февраля группа боевиков в Нигерии атаковала танкер MT Leon Dias, взяв в заложники двух россиян. Позже заложников удалось освободить.
30 января в нейтральных водах Атлантического океана на расстоянии 100 морских миль от берега Нигерии группа из 13 человек, угрожая оружием, совершила пиратское нападение на принадлежащий судоходной компании Leon Shipping танкер Leon Dias, следовавший с дизельным топливом из морского порта Ломе (Того) в морской порт Бата (Экваториальная Гвинея). На борту танкера, шедшего под флагом Либерии с портом приписки Монровия, находился 21 член экипажа, из которых двое были из России. С целью выкупа пираты захватили в заложники пять членов экипажа танкера, в том числе 60-летнего гражданина России, и покинули судно. Позже судовладелец передал требуемый выкуп, и заложники были освобождены.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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