Пираты похитили двух россиян с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В порту Луба Экваториальной Гвинеи пираты похитили двух граждан России с грузового судна Djibloho, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Камеруне.
Он уточнил, что инцидент произошел в марине порта Малабо. Обстоятельства и имена похищенных выясняют местные правоохранительные службы. Каких-либо требований флибустьеры пока не выдвигали.
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Также пираты похитили россиянина, находившегося на судне Rio Mitong в Гвинейском заливе. Двое членов экипажа ранены и находятся в госпитале, добавил собеседник агентства. По информации диппредставительства, контакт с похитителями пока установить не удалось.
Как ранее сообщала компания Dryad Global, специализирующаяся на морской безопасности, злоумышленники, предположительно, воспользовались посадочными лестницами, чтобы проникнуть на борт.