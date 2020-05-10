Пираты похитили двух россиян с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В порту Луба Экваториальной Гвинеи пираты похитили двух граждан России с грузового судна Djibloho, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в . В порту Лубапираты похитили двух граждан России с грузового судна Djibloho, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Камеруне

Он уточнил, что инцидент произошел в марине порта Малабо. Обстоятельства и имена похищенных выясняют местные правоохранительные службы. Каких-либо требований флибустьеры пока не выдвигали.

Также пираты похитили россиянина, находившегося на судне Rio Mitong в Гвинейском заливе. Двое членов экипажа ранены и находятся в госпитале, добавил собеседник агентства. По информации диппредставительства, контакт с похитителями пока установить не удалось.