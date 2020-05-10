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2020-05-10T14:26
https://ria.ru/20200510/1571241019.html
Пираты похитили двух россиян с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее
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РИА Новости

Пираты похитили двух россиян с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее

11:45 10.05.2020 (обновлено: 14:26 10.05.2020)
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© Fotolia / hanohikiСудно
Судно
© Fotolia / hanohiki
Судно. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В порту Луба Экваториальной Гвинеи пираты похитили двух граждан России с грузового судна Djibloho, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Камеруне.
Он уточнил, что инцидент произошел в марине порта Малабо. Обстоятельства и имена похищенных выясняют местные правоохранительные службы. Каких-либо требований флибустьеры пока не выдвигали.
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Также пираты похитили россиянина, находившегося на судне Rio Mitong в Гвинейском заливе. Двое членов экипажа ранены и находятся в госпитале, добавил собеседник агентства. По информации диппредставительства, контакт с похитителями пока установить не удалось.
Как ранее сообщала компания Dryad Global, специализирующаяся на морской безопасности, злоумышленники, предположительно, воспользовались посадочными лестницами, чтобы проникнуть на борт.
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ТуризмНовости - ТуризмКамерунЭкваториальная ГвинеяВ мире
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Нужно разрешить казачьим организациям коих в России полным полно заключать контракты с правительствами стран с пиратской составляющей да и с любыми незаконными вооруженными формированиями для их искоренения. Нужна сухопутная операция в тех странах, которые не способны контролировать своё побережье
10 мая, 12:34
Ярослав Погодин
2060004
Сдаётся мне, что правительства таких стран тесто связаны с пиратами и прочими криминальными структурами, раз до сих пор ни каких громких расследований на тему пиратства нет ты помине
10 мая, 12:44
chigraz
1911001
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